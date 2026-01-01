Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Ману Лукш
Manu Luksch
Ману Лукш
Ману Лукш
Manu Luksch
Дата рождения
1 января 1970
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Сценарист, Актриса
Популярные фильмы
5.8
Ретрансляция мечты
(2015)
Фильмография Ману Лукш
Жанр
Все
Документальный
Год
Все
2015
Все
1
Фильмы
1
Сценарист
1
Режиссер
1
5.8
Ретрансляция мечты
Dreams Rewired
документальный
2015, Австрия / Германия / Великобритания
