Кинофестиваль RIFF организован с целью укрепления культурного обмена между Россией и Италией.

В программе фестиваля участвуют как фильмы итальянских режиссеров, предоставленные различными региональными фестивалями Италии, так и картины российских режиссеров, снимающих кино про Италию. Уникальность кинофестиваля RIFF в том, что на нем будет представлено лучшее итальянское документальное и короткометражное кино. Этот пласт итальянской культуры, который в последние годы активно развивается в Италии, практически не доходит до нашего зрителя. В программе предусмотрен также большой раздел авторского художественного кино: такие фильмы либо не попадают в Россию, либо проходят ограниченным прокатом. Организаторы кинофестиваля ставят перед собой задачу не только показать фильмы, но и рассказать о режиссерах, актерах, событиях и явлениях итальянской жизни. Кинопоказы будут сопровождаться встречами с создателями лент и директорами фестивалей, а также тематическими лекциями. .