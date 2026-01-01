Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Легенды леса» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Российско-итальянский кинофестиваль (RIFF)

Российско-итальянский кинофестиваль (RIFF)

, 2015
Россия, Италия / короткометражный, документальный / 18+

О фильме

Кинофестиваль RIFF организован с целью укрепления культурного обмена между Россией и Италией.

В программе фестиваля участвуют как фильмы итальянских режиссеров, предоставленные различными региональными фестивалями Италии, так и картины российских режиссеров, снимающих кино про Италию. Уникальность кинофестиваля RIFF в том, что на нем будет представлено лучшее итальянское документальное и короткометражное кино. Этот пласт итальянской культуры, который в последние годы активно развивается в Италии, практически не доходит до нашего зрителя. В программе предусмотрен также большой раздел авторского художественного кино: такие фильмы либо не попадают в Россию, либо проходят ограниченным прокатом. Организаторы кинофестиваля ставят перед собой задачу не только показать фильмы, но и рассказать о режиссерах, актерах, событиях и явлениях итальянской жизни. Кинопоказы будут сопровождаться встречами с создателями лент и директорами фестивалей, а также тематическими лекциями. .

Детали фильма

Страна Россия / Италия
Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2015

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Малыш-каратист
Малыш-каратист
2026, Россия, комедия, семейный
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
2026, Россия, приключения, семейный
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Удивительный цифровой цирк: Последний акт
Удивительный цифровой цирк: Последний акт
2026, Австралия / США, приключения, анимация, комедия, детектив, фантастика, ужасы, драма
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Втулки от туалетной бумаги берегу как зеницу ока: применяю для готовки – и речь не про рулетики из спагетти
Уже 5 лет кладу столовую ложку в барабан стиральной машины — полотенца мягкие, как облачко, а стирка заметно чище
Всегда кладу чайный пакетик в обувь перед сном: волшебный совет от прапорщика из армии
«Очень глупо и непатриотично»: 8 сезон «Невского» должен стать последним — зрители назвали три причины «похоронить» Семенова насовсем
Посмотрела финал «Медведя» с 97% свежести: теперь понятно, почему его считают слабее первых сезонов
«Даже красивее “Игры престолов”»: американцы резко сошли с ума по забытому русскому фэнтези – оно «опередило США на 20 лет»
Спустя 45 лет в комнате Гоши нашли несостыковку: после этого сцену из «Москва слезам не верит» смотрят иначе
«На 100% состоящий из мемов» мульт СССР неожиданно зашел японцам: «так круто, что невозможно оторваться»
Ждать минимум 5 лет: по новому (и последнему) фильму Квентина Тарантино есть целых три новости — но хорошая из них лишь одна
Культовую советскую комедию в России из-за Сталина боялись показывать 40 лет: срочно «зацензурили» после войны
«Первый отдел», конечно, хорош, но №1 у зрителей – другой детектив: вот кто обогнал Шибрагиных в топ-5 сериалов НТВ
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше