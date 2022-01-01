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Американский Иисус
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American Jesus

Американский Иисус, 2013

2013 / Испания
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме
Фильм расскажет о возвращении Христа в современный мир с целью возглавить противостояние злу и спасти человечество. 12-летний шотландский мальчишка осознал, что является реинкарнацией Христа и тот самый момент на его след вышли демонические силы.
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2013
Постер фильма Американский Иисус 1 постер
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