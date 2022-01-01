Американский Иисус, 2013

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о выходе в прокат О фильме Фильм расскажет о возвращении Христа в современный мир с целью возглавить противостояние злу и спасти человечество. 12-летний шотландский мальчишка осознал, что является реинкарнацией Христа и тот самый момент на его след вышли демонические силы. Развернуть 6.4 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4 Продолжительность 1 час 20 минут Год выпуска 2013 1 постер

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