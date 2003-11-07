Профессор и Макс снова готовы действовать! На этот раз их ждет "Происшествие в третьем измерении". Этот своего рода сиквел, продолжение предыдущего фильма "Встречи в третьем измерении".

По сюжету профессор Турсинович из Института трехмерных технологий и его верный робот Макс попадают в своеобразную пространственную ловушку, в неизвестную зону, замкнутую между двухмерным и трехмерным пространствами. Более того, они неожиданно узнают, что Институт, в котором находится оборудование, необходимое для того, что им вернуться домой, скоро закрывается. И закрывается навсегда!

Пытаясь достучаться до совета директоров Института (до их сердца, совести и ума), Профессор и Макс переживают ряд удивительных приключений. Не оставляя своих усилий вернуться домой, они фактически открывают новую главу в истории современного трехмерного кинематографа, расширяя границы так называемого "пространственного континуума". Вопрос только в том, останется ли третье измерение в его прежнем виде, когда они вернуться домой?