Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Происшествие в третьем измерении 3D
1 постер
Киноафиша Фильмы Происшествие в третьем измерении 3D

Происшествие в третьем измерении 3D

Misadventures in 3D 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Профессор и Макс снова готовы действовать! На этот раз их ждет "Происшествие в третьем измерении". Этот своего рода сиквел, продолжение предыдущего фильма "Встречи в третьем измерении".

По сюжету профессор Турсинович из Института трехмерных технологий и его верный робот Макс попадают в своеобразную пространственную ловушку, в неизвестную зону, замкнутую между двухмерным и трехмерным пространствами. Более того, они неожиданно узнают, что Институт, в котором находится оборудование, необходимое для того, что им вернуться домой, скоро закрывается. И закрывается навсегда!

Пытаясь достучаться до совета директоров Института (до их сердца, совести и ума), Профессор и Макс переживают ряд удивительных приключений. Не оставляя своих усилий вернуться домой, они фактически открывают новую главу в истории современного трехмерного кинематографа, расширяя границы так называемого "пространственного континуума". Вопрос только в том, останется ли третье измерение в его прежнем виде, когда они вернуться домой?

 

Страна Бельгия
Продолжительность 40 минут
Год выпуска 2003
Премьера в мире 7 ноября 2003
Производство nWave Pictures
Другие названия
Misadventures in 3D
Режиссер
Бен Стассен
Бен Стассен
В ролях
Ким Дельгадо
Стюарт Пэнкин
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

4.5
Оцените 10 голосов
4.6 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Угадайте 6 советских режиссеров по 3 фильмам: в тесте нет ни Рязанова, ни Гайдая
«Было просто невыносимо»: как режиссер «Большой перемены» отомстил актрисе, которая отвергла его
В этом хите Netflix самая впечатляющая сцена была создана с помощью ИИ: авторы признались только сейчас
Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон
Помните самую грустную серию «Тома и Джерри» с кошмарным концом? В «Маше и медведе» есть похожая — и от нее всхлипывают даже взрослые
«Лучше, чем у самого Кинга»: новый хоррор режиссера хитового «Варвара» нарекли фильмом года — и сравнивают с «Пленницами» Вильнева
«После ванны с пеной жизнь налаживается»: Декстер был жутким типом, но в жизни понимал немало — это доказывают 10 цитат героя
Отставной козы барабанщик с отсохшим карбюратором: в советском кино россыпь уморительных ругательств — угадаете хоть 2/5?
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше