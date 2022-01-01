Наша рецензия

­­Олег Когий — рядовой сотрудник условной известной московской страховой компании. День ото дня ему приходится выполнять одну и ту же черновую работу, довольствуясь мизерной зарплатой и скотским отношением со стороны начальства и клиентуры. А между тем последние получают сказочные по сравнению с его окладом выплаты. Этот факт прожигает в его терпении огромную желчную дыру. Благодаря служебному положению и богатому сопутствующему опыту в страховой сфере Олег вместе со своей женой…