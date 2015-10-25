Любовь окрыляет Новая «между народная» комедия отечественного производства оправдывает это звание уже тем, что над её созданием трудились трое режиссёров, каждый из которых представляет свою национальность. Все они сумели привнести в фильм собственные контрасты, при этом, не забывая о единстве. Собственно, картина приковывает внимание отсутствием каких-либо границ: национальных, любовных или возрастных. А истории всех персонажей это отлично демонстрируют. Всё начинается в аэропорту,…
конечно, смотрятся с интересом достопримечательности Армении, вход в тбилисский театр (может быть, это действительно был оно), московские абстрактные виды из стекляшек, картины новогоднего ГУМа и Кр.Пл., не надоел и терминал Д аэропорта Шереметьево. Но историйки могли бы быть и "поглубжее" что ли. Хотели, наверное, создатели картины угодить как-то разному зрителю и вероятно поэтому есть там новелла о чьих-то штанцах, - малолетние зрители точно не нуждаются в таких презентациях)))
Момент был удачный, когда "Солнешный удар" казали, так и лучше бы его и оставили до конца смореть
Басилашвили оочень правдиво и по-доброму показал пожилого одинокого человека, пожалуй, только эта сюжетная линия и понравилась .
смотрю я всё ещё российское кино привычка
про жизнь здесь и сейчас, а не как-то там)))
Авторизация по e-mail