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Без границ Без границ
Киноафиша Фильмы Без границ Отзывы о фильме «Без границ»
Без границ 2015 / Россия
7.0 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о фильме «Без границ»

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Наша рецензия

Любовь окрыляет Новая «между народная» комедия отечественного производства оправдывает это звание уже тем, что над её созданием трудились трое режиссёров, каждый из которых представляет свою национальность. Все они сумели привнести в фильм собственные контрасты, при этом, не забывая о единстве. Собственно, картина приковывает внимание отсутствием каких-либо границ: национальных, любовных или возрастных. А истории всех персонажей это отлично демонстрируют. Всё начинается в аэропорту,…

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Potekhin 25 октября 2015, 01:18
Оценка
Это не глупая комедия, а просто хороший фильм, где есть и смешные, и забавные, и грустные, и трогательные эпизоды - всё как в жизни, когда хочется где-то смеяться, где-то улыбнуться, а где-то трудно сдержать слезу. У Чуриковой и Басилашвили роли не эпизодические, а вполне в числе главных. Как всегда, они играют гениально. Великолепная работа оператора - в частности, захватывающие дух виды Москвы и Армении, и очень притом характерные. Эту картину надо смотреть в кинотеатре, а не у телевизора или компьютера. Фильм не затянут, хорошо сбалансирован, смотрится легко. А главная идея картины, сформулированная в финальной реплике героя, представлена очень доходчиво и убедительно.
25 октября 2015, 01:18 Ответить
kisylya 25 октября 2015, 01:18
Оценка
Фильм понравился - легкий, добрый, интересный. Время потрачено не зря. ✊
25 октября 2015, 01:18 Ответить
Bbbugl 26 октября 2015, 23:41
Прекрасный фильм.Никакого вульгарного юмора и бездарностей из Камеди и КВН.Участие таких величин,как Чурикова и Басилашвили,только подтверждает высокий художественный уровень картины.Посыл фильма-в прозвучавшем армянском тосте:"Встретились с добром!"Нашей стране как раз сейчас очень не хватает добра....
26 октября 2015, 23:41 Ответить
alex 28 октября 2015, 00:46
поп-корн спокойно можно кушать, оочень лёгкий фильмец.

конечно, смотрятся с интересом достопримечательности Армении, вход в тбилисский театр (может быть, это действительно был оно), московские абстрактные виды из стекляшек, картины новогоднего ГУМа и Кр.Пл., не надоел и терминал Д аэропорта Шереметьево. Но историйки могли бы быть и "поглубжее" что ли. Хотели, наверное, создатели картины угодить как-то разному зрителю и вероятно поэтому есть там новелла о чьих-то штанцах, - малолетние зрители точно не нуждаются в таких презентациях)))





Момент был удачный, когда "Солнешный удар" казали, так и лучше бы его и оставили до конца смореть

Басилашвили оочень правдиво и по-доброму показал пожилого одинокого человека, пожалуй, только эта сюжетная линия и понравилась .



смотрю я всё ещё российское кино привычка

про жизнь здесь и сейчас, а не как-то там)))
28 октября 2015, 00:46 Ответить
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