Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Итси-Битси
Итси-Битси, 2014: актеры и роли
Steppeulven
Итси-Битси
2014 / Дания
6.6
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Итси-Битси, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Оле Кристиан Мадсен
Ole Christian Madsen
В ролях
Ола Рапас
Ola Rapace
Туре Линдхардт
Thure Lindhardt
Джулия Рагнарссон
Julia Ragnarsson
Йоханнес Нюмарк
Johannes Nymark
Анетт Стёвельбек
Каспар Филлипсон
Caspar Phillipson
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Кукла. Последнее проклятье
Написать отзыв
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Related video
Дело не в деньгах: вот почему принц Гарри готов выставить свою жизнь напоказ
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали
Конфликты с «Ленкомом» аукнулись: состояние вдовы Караченцова вызвало оторопь
Будущее под вопросом: вот что в «Современнике» говорят об уходе Орбакайте
Точный день назван: вот когда осужденный за смертельное ДТП Ефремов выйдет на свободу
Ток шоу себя не окупают: домработница Киркорова не стала молчать о заработках
Галкин постарался: вот как сейчас выглядит Пугачева без фотошопа
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
Гора в семью не включила: Бабкина рассекретила свое времяпровождение
Оскандалившуюся на сцене Лолиту поставили на место: хватило пары слов
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
Такого не ожидал никто: правда о конфликте Рудковской с известным журналистом вышла наружу