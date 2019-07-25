Наша рецензия

В фильмографии начинающего режиссёра и сценариста Джона Маклина значатся всего две короткометражки, а картина «Строго на запад» стала для него дебютом в полнометражном кино. К слову, в его первых работах в главной роли также выступил Майкл Фассбендер, которого с постановщиком связывают долгие годы дружбы, иначе вряд ли бы его лицо красовалось на постере не какого-нибудь очередного блокбастера, а всего лишь скромной пробы пера. Для широкого экрана он избрал непростой жанр вестерна,…