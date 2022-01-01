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Викинги. Британский музей
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Vikings from the British Museum

Викинги. Британский музей, 2014

2014 / Великобритания
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме

Выставка «Викинги: Жизнь и легенда» под руководством Нила МакГрегора, директора Британского музея, представляет собой первую в своём роде экспозицию музея за последние 30 лет. Известный лондонский куратор Гарет Уильямс совместно с экспертами по древнему скандинавскому наследию организовал крупнейшее музейное событие в стране в 2014-м году. Британский музей организует эту выставку в сотрудничестве с Датским национальным музеем и Национальными музеями Берлина.

Религии и военному искусству викингов будут посвящены отдельные секции: в ходе экскурсии вы крупным планом увидите снаряжение викингов (от оружия до кораблей) и освещённое факелами захоронение. Экспонаты представят известные британские историки Майкл Вуд и Беттани Хьюз, которые поведают о языковых особенностях, верованиях и погребальных ритуалах культуры викингов.

Экспозиция охватывает ключевой отрезок эпохи викингов — с конца 8-го до начала 11-го веков. В ходе этого периода их экспансия достигла максимальных величин, охватывая территории от Каспийского моря до севера Атлантического океана и от Северного полярного круга до Средиземноморья (в том числе скандинавские полуостровные и северные островные территории). Викинги из Британского музея напоминают о сильном влиянии, которое их культура оказала на современную жизнь на четырёх континентах, включая Северную Америку.

7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2014
Возраст 0+
Постер фильма Викинги. Британский музей 1 постер
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