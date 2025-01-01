Victoria Я была... я была... не знаю, как это сказать... я была... в консерватории, понимаешь... я была в консерватории. И я не могу там продолжать, потому что я недостаточно хорошая или что-то в этом роде

Sonne Потому что они тупые или как?

Victoria Нет, всё нормально. Мне так даже больше нравится.

Sonne Нет, серьёзно... Потому что это удивительно. Это как... знаешь, я...

Victoria Нет, это не удивительно... не знаю. Я занималась игрой на пианино шестнадцать с половиной лет. Каждый день, по семь часов в день. Семь — максимум. Больше нельзя, иначе повредишь руки. И это очень тяжёлая жизнь, потому что у тебя нет... у тебя нет жизни. Нет друзей. Ну, друзья — это другие ребята из консерватории... но они на самом деле не друзья. Они как враги. Потому что они тоже борются за свою мечту.

Sonne А это была твоя мечта... играть?