VictoriaЯ была... я была... не знаю, как это сказать... я была... в консерватории, понимаешь... я была в консерватории. И я не могу там продолжать, потому что я недостаточно хорошая или что-то в этом роде
VictoriaНет, всё нормально. Мне так даже больше нравится.
SonneНет, серьёзно... Потому что это удивительно. Это как... знаешь, я...
VictoriaНет, это не удивительно... не знаю. Я занималась игрой на пианино шестнадцать с половиной лет. Каждый день, по семь часов в день. Семь — максимум. Больше нельзя, иначе повредишь руки. И это очень тяжёлая жизнь, потому что у тебя нет... у тебя нет жизни. Нет друзей. Ну, друзья — это другие ребята из консерватории... но они на самом деле не друзья. Они как враги. Потому что они тоже борются за свою мечту.
VictoriaБольше нет. Нет. Потому что... Ты можешь стать плохой... не знаю. Я просто думала, что мои друзья должны завалить экзамены... потому что тогда у меня будет больше шансов! Наш преподаватель сказал, что 90% из нас просто тратят время впустую. Стать настоящим пианистом очень сложно. И так даже лучше. Знаешь, когда мне было двенадцать, я помню, что была как старая бабка... всё время играла на этом чёртовом пианино.
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VictoriaЕсли хочешь зайти... выпить кофе... или что-то в этом роде.
SonneПроблема в том, что я на самом деле кофе не пью, понимаешь? Я пью какао! Знаешь, что такое какао? Типа, тебе нужно... Понимаешь, о чём я? Я — какао-чик.