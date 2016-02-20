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Большой переполох в маленькой Маниле Актёр и ветеран боевых искусств Марк Дакаскос, вдохновившись примером Сталлоне с его «Неудержимыми», решает попробовать себя в качестве режиссёра и воскресить на экране боевик, подобный тем, что производили в 90-х. Собрал он для этого, правда, состав рангом пониже, чем Шварцнеггер, Норрис, Джет Ли и Лундгрен. Зато у Дакаскоса есть россияне Невский и Дюжев, француз Оливье Грюнер, немец Маттиас Хьюз, американец Каспер Ван Дин, японец Кэри-Хироюки…