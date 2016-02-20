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Разборка в Маниле Разборка в Маниле
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Showdown in Manila Разборка в Маниле 2016 / США / Россия
5.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 2.6
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Отзывы о фильме «Разборка в Маниле»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Большой переполох в маленькой Маниле Актёр и ветеран боевых искусств Марк Дакаскос, вдохновившись примером Сталлоне с его «Неудержимыми», решает попробовать себя в качестве режиссёра и воскресить на экране боевик, подобный тем, что производили в 90-х. Собрал он для этого, правда, состав рангом пониже, чем Шварцнеггер, Норрис, Джет Ли и Лундгрен. Зато у Дакаскоса есть россияне Невский и Дюжев, француз Оливье Грюнер, немец Маттиас Хьюз, американец Каспер Ван Дин, японец Кэри-Хироюки…

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Олег 20 февраля 2016, 23:04
Слов нет! С сеанса чуть ли не сразу ушел. Фильм полное уныние.
20 февраля 2016, 23:04 Ответить
Igor Ekimov 1 мая 2016, 16:47
Оценка
Блестящий фильм. Десять баллов из десяти. Смотрел его в кинотеатре, потом купил себе ещё и DVD-диск. Рекомендую всем!
1 мая 2016, 16:47 Ответить
Максим Соболь 29 ноября 2019, 14:39
Оценка
Игорь Екимов, ты забыл ещё шляпу Невскому погрызть, раз так с него прёшься. Адекватные люди поступили как slashlab и поставили 1 или 2 балла этому .овну
29 ноября 2019, 14:39 Ответить
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