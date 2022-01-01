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«Нарастание противоречия между производительными силами и производственными отношениями проявляется во все большем обострении всех социальных противоречий современного капитализма. Усиливается антагонизм между трудом и капиталом, между монополистической буржуазией и всеми другими слоями нации». Примерно так можно было бы охарактеризовать сюжет фильма «Игра на выживание», который в оригинале, конечно, никакая не «Игра на выживание», а Beyond the Reach, что означает одновременно и «Вне…