Cassie Sullivan [закадровый голос] Я тогда этого не понимала, но это был последний нормальный день в моей жизни.

[вспоминает тренировку по футболу]

Cassie Sullivan Когда ты в школе, почти всё кажется концом света. Ранний комендантский час... Последний экзамен... Тренировка по футболу... Оказалось, что то, что мы считали концом света, им не было.

Cassie Sullivan [товарищу по команде] Что, кто-то известный умер или что?

TV News Anchor [по телевизору, дома] Похоже, это металлический объект внушительных размеров. По всему миру соцсети охвачены паникой и догадками, эти кадры распространяются как лесной пожар.

Another Reporter [переключая каналы] Президент разрешил НАСА попытаться связаться с объектом, который сейчас вращается вокруг нашей планеты и находится над Соединёнными Штатами, движется на запад над Огайо.