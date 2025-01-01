Кэсси Салливан[закадровый голос]Другие считают нашу надежду слабостью, заблуждением. Но они ошибаются. Именно надежда помогает нам выжить. Она позволяет нам сгибаться, но не ломаться. Именно надежда однажды приведёт нас к победе. Именно надежда делает нас людьми.
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Ben ParishТебя назвали в честь звезды, да? Кассиопея.
Ben ParishМеня назвали в честь Ben & Jerry's. Правда. Мой папа больше всего на свете любил мороженое.
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Evan WalkerНо потом я увидел тебя. Я не знаю как. Я-Я не понимаю этого, но… Это было словно ты включила свет. Ты заставила меня снова хотеть быть человеком.
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Cassie Sullivan[рассказывает]Вот как уничтожают вид. Сначала выводят самых лёгких — слабых, уязвимых. Убивают их максимально эффективно. Так прошли первые три Волны. Но даже если обрызгать дом ядом, всегда остаётся несколько тараканов. Теперь мы — эти тараканы. А Другие вылавливают нас... по одному. И так как Другие выглядят как мы, никому нельзя доверять.
Colonel Vosch[обращаясь к детям] Когда я был ребёнком, я говорил как ребёнок. Я думал и рассуждал как ребёнок. Но когда я стал мужчиной, я отбросил детские дела. Эти слова никогда не значили для меня так много, как сейчас, глядя на всех вас. Наша надежда. Наше будущее. Лучшие и ярчайшие — кто мы есть и за что мы боремся.
Colonel Vosch[начинает ходить взад-вперёд] Наши разведданные говорят, что Другие готовят последнюю атаку. Пятая волна. Какой она будет — мы не знаем. Если им удастся, больше не будет волн. Больше не будет конфликтов. Человечество, каким мы его знаем, будет стерто с лица Земли.
Colonel Vosch[повышая голос] А теперь я скажу вам кое-что, что знаю. Это наш мир. Это наш дом. Они не захватят его. Они не овладеют им. Так что за оставшееся время вы научитесь думать, говорить, двигаться и сражаться как солдаты, которыми вы являетесь. Пусть тяжесть наших потерь станет вашей силой. Пусть тяжесть наших погибших укрепит вас. Пусть тяжесть нашей надежды ведёт вас к победе. Вы сможете?
TV News Anchor[по телевизору, дома] Похоже, это металлический объект внушительных размеров. По всему миру соцсети охвачены паникой и догадками, эти кадры распространяются как лесной пожар.
Another Reporter[переключая каналы] Президент разрешил НАСА попытаться связаться с объектом, который сейчас вращается вокруг нашей планеты и находится над Соединёнными Штатами, движется на запад над Огайо.
Cassie Sullivan[рассказ]В мире насчитывается более 300 миллиардов птиц. Это 75 птиц на каждого человека. Мама говорила, что птичий грипп уже был одним из самых смертоносных вирусов на планете. В Третьей Волне Другие модифицировали его. Сделали его неостановимым. И птицы распространили его по всей планете.
Cassie SullivanДругие ударили нас электромагнитным импульсом, который отключил всю электроэнергию на планете. Больше нет двигателей, нет электричества, нет водопровода. Больше нет всего, что мы считали само собой разумеющимся.
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[первые реплики]
Раненый мужчина с крестом[из другой комнаты]Помогите! Кто-нибудь там? Я ранен. Кто-нибудь есть? Пожалуйста! Я истекаю кровью. Помогите.
Sam SullivanСэм Салливан, Кэсси Салливан: [поют вместе, пока Сэм засыпает] Кости, тонут, как камни, всё, за что мы боролись. Дома, места, где росли, для нас всё кончено. Мы живём в прекрасном мире, да, живём, да, живём. Мы живём в прекрасном мире.