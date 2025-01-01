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Киноафиша Фильмы 5-ая волна Цитаты из фильма 5-ая волна

Цитаты из фильма 5-ая волна

Ben Parish Мы не боремся с Пятой Волной. Мы — и есть Пятая Волна.
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Sam Sullivan Как тебя звали... раньше?
Ben Parish Бен. А тебя?
Sam Sullivan Сэм. Но сестра звала меня Сэмс. Когда я не могла уснуть... она пела мне.
[начинает петь]
Sam Sullivan Кости, тонут, как камни, всё, за что мы боролись.
Sam Sullivan Сэм Салливан, Бен Париш: Дома, места, где мы выросли, для нас всех это конец.
Dumbo Ребят, вы бы заткнулись?
Sam Sullivan Сэм Салливан, Бен Париш: Мы живём в прекрасном мире, да, живём, да, живём. Мы живём в прекрасном мире.
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Ben Parish За что нам это...
Colonel Vosch Ни за что. Кроме того, что мы занимаем место, которое нам нужно. Мы не так уж и разные, Бен. Твои бы поступили точно так же.
Ben Parish Нет. Наши бы не уничтожили целый вид.
Colonel Vosch Конечно бы. Вы этим занимаетесь веками.
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[last lines]
Кэсси Салливан [закадровый голос] Другие считают нашу надежду слабостью, заблуждением. Но они ошибаются. Именно надежда помогает нам выжить. Она позволяет нам сгибаться, но не ломаться. Именно надежда однажды приведёт нас к победе. Именно надежда делает нас людьми.
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Ben Parish Тебя назвали в честь звезды, да? Кассиопея.
Cassie Sullivan Кассиопея. Да. Созвездие.
Ben Parish Меня назвали в честь Ben & Jerry's. Правда. Мой папа больше всего на свете любил мороженое.
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Evan Walker Но потом я увидел тебя. Я не знаю как. Я-Я не понимаю этого, но… Это было словно ты включила свет. Ты заставила меня снова хотеть быть человеком.
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Cassie Sullivan [рассказывает] Вот как уничтожают вид. Сначала выводят самых лёгких — слабых, уязвимых. Убивают их максимально эффективно. Так прошли первые три Волны. Но даже если обрызгать дом ядом, всегда остаётся несколько тараканов. Теперь мы — эти тараканы. А Другие вылавливают нас... по одному. И так как Другие выглядят как мы, никому нельзя доверять.
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Кэсси Салливан В Огайо нас волновало только озеро.
Кэсси Салливан У океана,
[вздох]
Кэсси Салливан Могу только представить.
[следует сцена всемирного цунами]
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Cassie Sullivan Как избавиться от людей?
Wounded Man with Crucifix [вспоминая своё первое убийство] Помогите мне!
Cassie Sullivan Сначала нужно лишить людей человечности.
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[Наши считают, что любовь — это просто уловка, инстинкт, способ защитить своё генетическое будущее]
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Evan Walker Это не первый раз, когда Другие здесь.
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Рингер [Бену] Я люблю играть в шахматы. Ты играешь?
Флинтстоун [перебивает] Нет, на самом деле. Но если хочешь позже сыграть в стрип-покер...
Рингер [бьёт в горло] Ха!
Пау́ндкейк О, чёрт!
Рингер И никаких унижающих, сексистских замечаний...
[уходит]
Тик-тап Она классная.
🧡
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Colonel Vosch [обращаясь к детям] Когда я был ребёнком, я говорил как ребёнок. Я думал и рассуждал как ребёнок. Но когда я стал мужчиной, я отбросил детские дела. Эти слова никогда не значили для меня так много, как сейчас, глядя на всех вас. Наша надежда. Наше будущее. Лучшие и ярчайшие — кто мы есть и за что мы боремся.
Colonel Vosch [начинает ходить взад-вперёд] Наши разведданные говорят, что Другие готовят последнюю атаку. Пятая волна. Какой она будет — мы не знаем. Если им удастся, больше не будет волн. Больше не будет конфликтов. Человечество, каким мы его знаем, будет стерто с лица Земли.
Colonel Vosch [повышая голос] А теперь я скажу вам кое-что, что знаю. Это наш мир. Это наш дом. Они не захватят его. Они не овладеют им. Так что за оставшееся время вы научитесь думать, говорить, двигаться и сражаться как солдаты, которыми вы являетесь. Пусть тяжесть наших потерь станет вашей силой. Пусть тяжесть наших погибших укрепит вас. Пусть тяжесть нашей надежды ведёт вас к победе. Вы сможете?
Colonel Vosch Солдаты! Вы сможете?
Kids [хором] Есть, сэр!
Colonel Vosch Вы сможете?
Kids [хором] Есть, сэр!
Colonel Vosch [спокойно] Хорошо.
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Cassie Sullivan [закадровый голос] Я тогда этого не понимала, но это был последний нормальный день в моей жизни.
[вспоминает тренировку по футболу]
Cassie Sullivan Когда ты в школе, почти всё кажется концом света. Ранний комендантский час... Последний экзамен... Тренировка по футболу... Оказалось, что то, что мы считали концом света, им не было.
Cassie Sullivan [товарищу по команде] Что, кто-то известный умер или что?
TV News Anchor [по телевизору, дома] Похоже, это металлический объект внушительных размеров. По всему миру соцсети охвачены паникой и догадками, эти кадры распространяются как лесной пожар.
Another Reporter [переключая каналы] Президент разрешил НАСА попытаться связаться с объектом, который сейчас вращается вокруг нашей планеты и находится над Соединёнными Штатами, движется на запад над Огайо.
Cassie Sullivan О боже. Он прямо над нами.
🧡
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Cassie Sullivan [рассказ] В мире насчитывается более 300 миллиардов птиц. Это 75 птиц на каждого человека. Мама говорила, что птичий грипп уже был одним из самых смертоносных вирусов на планете. В Третьей Волне Другие модифицировали его. Сделали его неостановимым. И птицы распространили его по всей планете.
🧡
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Кэсси Салливан [из трейлера] Чего они хотят?
Оливер Салливан Землю, вот почему они здесь.
🧡
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Cassie Sullivan Другие ударили нас электромагнитным импульсом, который отключил всю электроэнергию на планете. Больше нет двигателей, нет электричества, нет водопровода. Больше нет всего, что мы считали само собой разумеющимся.
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[первые реплики]
Раненый мужчина с крестом [из другой комнаты] Помогите! Кто-нибудь там? Я ранен. Кто-нибудь есть? Пожалуйста! Я истекаю кровью. Помогите.
Кэсси Салливан [открывает дверь прикладом винтовки]
Раненый мужчина с крестом [сидит на полу, целится из пистолета] Брось оружие.
Кэсси Салливан Ты сначала бросай. Бросай!
Раненый мужчина с крестом [медленно ставит оружие и поднимает руки] Ладно. Твоя очередь.
Кэсси Салливан Дай-ка посмотреть на вторую руку...
Раненый мужчина с крестом Если я двинуу эту руку, боюсь, мой живот выпадет.
Кэсси Салливан Мне нужно видеть вторую руку. Что у тебя в руке?
Раненый мужчина с крестом Пусто. Бросай оружие.
Кэсси Салливан Что у тебя в руке?
[видит вспышку и стреляет]
Кэсси Салливан [подходит и находит крест]
Кэсси Салливан [закадровый голос] Я скучаю по той Кэсси, которой была.
[вспоминая вечеринку]
Кэсси Салливан Совершенно обычная школьница. Интересно, что бы та Кэсси обо мне сейчас подумала. Та Кэсси, которая убивает.
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Sergeant Reznik Ты был заражён, но выздоровел, а твоя семья — нет
Ben Parish Вот почему меня зовут Зомби
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Cassie Sullivan [воссоединились] Я так по тебе скучала, Сэм.
Sam Sullivan [сдерживая слёзы] Я тоже по тебе скучал, Кэсси.
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Sam Sullivan Сэм Салливан, Кэсси Салливан: [поют вместе, пока Сэм засыпает] Кости, тонут, как камни, всё, за что мы боролись. Дома, места, где росли, для нас всё кончено. Мы живём в прекрасном мире, да, живём, да, живём. Мы живём в прекрасном мире.
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