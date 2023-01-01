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Крестный путь Крестный путь
Киноафиша Фильмы Крестный путь Награды и номинации фильма Крестный путь
Kreuzweg Крестный путь 2014 / Германия
7.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Награды и номинации фильма Крестный путь

Вся информация о фильме
Берлинале 2014 Берлинале 2014
«Серебряный медведь» за лучший сценарий
Победитель
Приз экуменического жюри
Победитель
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Дозор Джунглей: Кругосветка
Дозор Джунглей: Кругосветка
2023, Франция, приключения, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
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