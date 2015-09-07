Программа из восьми короткометражек – крепких, как алкогольный шот, метких, как выстрел. Комедии и хорроры, мокьюментари и анимация, sci fi и антиутопии – незабываемые кадры, про каждый из которых можно (и нужно!) сказать «это просто фантастика!».

Похождения астронавта в черной дыре и эксперименты безумных ученых // столкновение земного маньяка с пришельцем и опасные игры с обаятельным монстром // семейные приключения на токсичной планете и падение идеального города будущего // космический туризм по классическому рецепту и роковая участь Земли.



Молодые режиссеры с фантазией, не уступающей великому Жоржу Мельесу, вступают в заочные споры с классиками – от Стэнли Кубрика до М. Найта Шьямалана – и выходят победителями.