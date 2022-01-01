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Эмма (ТВ)
Эмма (ТВ), 1996: актеры и роли
Emma
Эмма (ТВ)
1996 / Великобритания / США
7.0
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Эмма (ТВ), 1996: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дьярмуид Лоуренс
Diarmuid Lawrence
В ролях
Кейт Бекинсейл
Kate Beckinsale
Бернард Хептон
Bernard Hepton
Марк Стронг
Mark Strong
Саманта Бонд
Samantha Bond
Джеймс Хэзелдайн
James Hazeldine
Доминик Роуэн
Dominic Rowan
Саманта Мортон
Samantha Morton
Прунелла Скейлс
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