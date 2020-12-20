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Семейство Крудс все еще находится в поиске места, где они могли бы осесть. Иип и Малой все так же влюблены, а Груг все так же беспокоится о том, что однажды дочь захочет завести свою стаю. Однажды Крудсы набредают на стену, за которой обнаруживают дивный новый мир: повсюду съедобная растительность, а диким зверям путь сюда закрыт. Вскоре окажется, что семья оказалась на территории Беттерманов (буквально «лучших людей»), которые не только освоили животноводство и земледелие, но и…