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Семейка Крудс: Новоселье Семейка Крудс: Новоселье
Киноафиша Фильмы Семейка Крудс: Новоселье Отзывы о мультфильме «Семейка Крудс: Новоселье»
The Croods 2 Семейка Крудс: Новоселье 2020 / США
8.7 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Отзывы о мультфильме «Семейка Крудс: Новоселье»

Вся информация о мультфильме
Наша рецензия

Семейство Крудс все еще находится в поиске места, где они могли бы осесть. Иип и Малой все так же влюблены, а Груг все так же беспокоится о том, что однажды дочь захочет завести свою стаю. Однажды Крудсы набредают на стену, за которой обнаруживают дивный новый мир: повсюду съедобная растительность, а диким зверям путь сюда закрыт. Вскоре окажется, что семья оказалась на территории Беттерманов (буквально «лучших людей»), которые не только освоили животноводство и земледелие, но и…

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Ната ЕСТЬ 20 декабря 2020, 14:11
Здравствуйте, не могу понять, вы все таки работаете в условиях корона вируса? Очень бы хотели приехать на этот показ, но не понятно, ехать или нет)
😅
20 декабря 2020, 14:11 Ответить
Ксения Овчинникова 26 декабря 2020, 15:52
Отличный мультик!👍👍👍
26 декабря 2020, 15:52 Ответить
Никита Сергеевич 27 декабря 2020, 18:57
Если вам ещё не надоело наблюдать пропаганду феминизма, то этот мультик не стал исключением, к сожалению
27 декабря 2020, 18:57 Ответить
User 28 декабря 2020, 04:29
Очень классный мультик☺️👍🏽
28 декабря 2020, 04:29 Ответить
Екатерина Слободова 2 января 2021, 03:38
Это самый лучший мультфильм, который я когда либо видела. Столько эмоций вызывает, посмотрели на одном дыхании! 😍 😍
2 января 2021, 03:38 Ответить
o.molozhenko79 2 января 2021, 14:16
Прекрасный мультфильм, на мой взгляд интересней чем 1 часть,взролым тоже будет интересно посмотреть .
2 января 2021, 14:16 Ответить
Роберт Кукушкин 3 января 2021, 19:31
Понравится и взрослым и детям. Очень интересный и увлекательный.
3 января 2021, 19:31 Ответить
Лола Гривицкая 6 января 2021, 21:06
Супер!!!!
6 января 2021, 21:06 Ответить
Анна Тюменева (Балдаева) 9 января 2021, 22:06
Сыну 7 лет понравился,взрослым тоже будет интересно посмотреть.
9 января 2021, 22:06 Ответить
ferula2011 11 января 2021, 02:15
Первый мульт зашел наотлично,а вот вторая часть подкачала...
11 января 2021, 02:15 Ответить
Юлия Гюль 17 января 2021, 17:11
отличный фильм. была с сыном почти 6 лет. он был в восторге. смотрели 3д. рекомендую всем
17 января 2021, 17:11 Ответить
alfiya7163 21 января 2021, 17:26
Оценка
Мультфильм далеко не детский....
Извечная проблема взрослых: отцов и дочерей ...
Мульт понравился 👍👍🏻👍
Рекомендую🤘
21 января 2021, 17:26 Ответить
22po4ta22 7 февраля 2021, 12:25
По сравнению с предыдущей серией не смешной. Девочка, которая без спроса убежала гулять с подругой и которую укусила пчёлка ведёт себя перед родителями как бухая в доску (мимика, жесты, говор), а родители этого не видят. Воспитывается стереотип от обратного - видишь такие признаки, считай это нормальным, значит причина вызвавшая такое поведение (употребление спиртного) тоже нормально. В конце фильма просматриваются пидористические нотки, когда два мужика друг другу говорят "теперь мы братья" (думаю в оригинале звучит - друзья), а все движения мимика , слова говорят что они гомосеки. Только взрослый человек это увидит, а у детей в голове отложиться положительный стереотип поведения и когда на улице они увидят подобную пару у них не вызовет такое поведение никаких эмоций они будут уже "толерантны".
7 февраля 2021, 12:25 Ответить
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