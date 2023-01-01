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Семейка Крудс: Новоселье Семейка Крудс: Новоселье
Киноафиша Фильмы Семейка Крудс: Новоселье Семейка Крудс: Новоселье, 2020: актеры и роли
The Croods 2 Семейка Крудс: Новоселье 2020 / США
8.7 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Семейка Крудс: Новоселье, 2020: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Джоэль Кроуфорд Джоэль Кроуфорд Joel Crawford
В ролях
Кларк Дьюк Кларк Дьюк Clark Duke Кэтрин Кинер Кэтрин Кинер Catherine Keener Эмма Стоун Эмма Стоун Emma Stone Николас Кейдж Николас Кейдж Nicolas Cage Райан Рейнольдс Райан Рейнольдс Ryan Reynolds
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