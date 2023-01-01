Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Импостер" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Семейка Крудс: Новоселье Семейка Крудс: Новоселье
Киноафиша Фильмы Семейка Крудс: Новоселье Фильмы похожие на Семейка Крудс: Новоселье
The Croods 2 Семейка Крудс: Новоселье 2020 / США
8.7 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Семейка Крудс: Новоселье

Вся информация о мультфильме
Хороший динозавр
Хороший динозавр
комедия, фэнтези, анимация, семейный 2015, США
6.0
Семейка Крудс
Семейка Крудс
анимация, комедия, приключения, семейный 2013, США
8.0
Спирит Непокорный
Спирит Непокорный
анимация, вестерн, приключения, семейный 2021, США
8.0
Кролик Питер 2
Кролик Питер 2
семейный, приключения 2021, США
7.0
Босс-молокосос 2
Босс-молокосос 2
анимация 2021, США
7.0
Ведьмы
Ведьмы
фэнтези 2020, США
6.0
Тролли. Мировой тур
Тролли. Мировой тур
анимация, детский 2020, США
7.0
Эверест
Эверест
анимация 2019, США
8.0
Монстры на каникулах 3: Море зовет
Монстры на каникулах 3: Море зовет
анимация, семейный, комедия 2018, США
8.0
Босс-молокосос
Босс-молокосос
комедия, семейный 2017, США
7.0
Эллиот
Эллиот
анимация, семейный 2017, Канада
5.0
Тайная жизнь домашних животных
Тайная жизнь домашних животных
анимация, комедия 2016, США
7.0
Тролли
Тролли
семейный, анимация, фэнтези, приключения 2016, США
7.0
Монстры на каникулах 2
Монстры на каникулах 2
семейный, анимация, комедия 2015, США
7.0
Облачно... 2: Месть ГМО
Облачно... 2: Месть ГМО
семейный, анимация, комедия 2013, США
6.0
Турбо
Турбо
анимация 2013, США
7.0
Приключения мистера Пибоди и Шермана
Приключения мистера Пибоди и Шермана
фантастика, семейный, анимация, приключения 2013, США
7.0
Монстры на каникулах
Монстры на каникулах
комедия, анимация, семейный 2012, США
7.0
Круэлла
Круэлла
комедия 2021, США
8.0
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
анимация, комедия, приключения 2022, США
9.0
Кунг-фу Панда 4
Кунг-фу Панда 4
боевик, приключения, анимация 2024, США
0.0
Миссия: Неадекватна
Миссия: Неадекватна
комедия 2016, США
5.0
Мои любимые формы: Стендап Хулио Торреса
Мои любимые формы: Стендап Хулио Торреса
комедия 2019, США
6.0
Воображаемые друзья
Воображаемые друзья
комедия, семейный, фэнтези 2024, США
0.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше