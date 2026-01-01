Алан Парсонс и the SubClones записали 16 отдельных вокальных треков, сведенных в форматах звучания 7.1. and 5.1, чтобы достичь максимального эффекта открытого пространства и захватывающего объема.

3D-анимация создавалась в Испании командой специалистов во главе с Диего М. Бонати и Хавьером Саэнс Мессиа в студии IMAGO-D недалеко от Мадрида. Диего и Хавьер уже ранее работали над анимацией для LICHTMOND 1 «Лунный свет». Для нового альбома Джорджио и Мартин написали сценарий вместе со своими испанскими партнерами Диего и Хавьером и развили идею своих волшебных образов.

Фраунгоферский Институт имени Генриха Герца – Лаборатория времени

Интересный факт: "Вселенная Света" и широко известный Фраунгоферский институт им. Г. Герца в Германии начали сотрудничать. Запись видео максимально высокого разрешения и сопровождающей музыки в Лаборатории времени, созданной Институтом им. Г. Герца. Лаборатория представляет собой 3D-проектор-панораму на 180° с великолепной аудиосистемой состоящей из 128 громкоговорителей вокруг зоны просмотра. Действительно потрясающий видео- и аудио-эффект!