[первые реплики]
Student
Если, и только если, обе стороны числителя делятся на обратное квадратного корня из двух не назначенных переменных.
School Professor
Хорошо. Кроме случаев, когда значение координаты «X» равно или меньше единицы. Да, Айзек?
Student
А как насчёт *этой* задачи?
School Professor
О, эта? Не заморачивайся.
Student
Подожди. Почему?
School Professor
Я просто поставил её в шутку. Это, наверное, самая сложная геометрическая задача в мире.
Student
Ну, сколько за неё дают дополнительных баллов?
School Professor
Ну, учитывая, что я никогда не видел, чтобы кто-то её решил, даже мой наставник доктор Лики из MIT, если кто-то здесь справится с этой задачей, я прослежу, чтобы никто из вас больше никогда в жизни не открыл ни одной книжки по математике.