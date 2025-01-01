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Киноафиша Фильмы Академия Рашмор Цитаты из фильма Академия Рашмор

Цитаты из фильма Академия Рашмор

Max Fischer Мне нравится твой костюм медсестры, парень.
Dr. Peter Flynn Это операционная форма.
Max Fischer О, да?
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Max Fischer Я спас латынь. А что сделал ты?
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Herman Blume Вам тут очень легко живётся. У меня в детстве такого не было. Но я отправляю своих детей сюда, потому что это одна из лучших школ в стране — Рашмор. Для некоторых из вас это не важно. Вы родились богатыми и такими останетесь. Но вот мой совет остальным: прицельтесь в богатеньких мальчиков. Возьмите их на мушку и сбейте с ног. Только помните, они могут купить всё, кроме мужества. Не давайте им забыть об этом. Спасибо.
🧡
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🥱
Herman Blume В чем секрет, Макс?
Max Fischer Секрет?
Herman Blume Да, кажется, ты уже всё понял.
Max Fischer Секрет... не знаю. Наверное, нужно найти то, что любишь, и заниматься этим всю жизнь. Для меня это будет Рашмор.
🧡
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Max Fischer Мои главные вузы, в которые хочу поступить, — Оксфорд и Сорбонна. Запасной вариант — Гарвард.
🧡
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Herman Blume Она моя Рашмор.
Max Fischer Я знаю. Она была и моей.
🧡
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Max Fischer Может, я слишком много времени трачу на создание клубов и постановку спектаклей. Наверное, мне стоит больше стараться завоевывать девчонок. Это единственное, что на самом деле всех волнует. Но, к сожалению, это не моя сильная сторона.
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[Макс только что подал прошение сделать латынь обязательным предметом]
Magnus Buchan [сильный шотландский акцент] Чего ты не отстанешь, Фишер? Ты чокнутый маленький пятнышко!
Max Fischer Это латынь?
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Herman Blume М-м, в последнее время мне немного одиноко
🧡
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Rosemary Cross Тебе никогда не приходило в голову, что ты для меня слишком молода?
Max Fischer Мне приходило в голову, что ты можешь так подумать, да.
🧡
👏
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🤔
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Dr. Peter Flynn Я понимаю, вы нейрохирург.
Bert Fischer Нет, я парикмахер, но многие так ошибаются.
🧡
👏
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🥱
Max Fischer Так ты был во Вьетнаме?
Herman Blume Да.
Max Fischer Ты в той жопе был?
Herman Blume Да, я был в той жопе.
🧡
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Herman Blume Как его там...?
Dr. Nelson Guggenheim Макс Фишер.
Herman Blume Умный парень.
Dr. Nelson Guggenheim Один из худших учеников у нас.
🧡
👏
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🥱
Rosemary Cross Ты думаешь, мы займёмся сексом?
Max Fischer Это звучит как-то дешёво.
Rosemary Cross Если ты когда-нибудь это делал, то нет.
🧡
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Rosemary Cross Чем я тебя обидела?
Max Fischer О боже! Я написал хитовую пьесу!
[пауза]
Max Fischer И я влюблён в тебя.
🧡
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Макс Фишер Правда в том, что ни один из нас понятия не имеет, куда приведут эти отношения. Мы не можем предсказать будущее.
Розмари Кросс У нас нет никаких отношений.
Макс Фишер Но мы же друзья.
Розмари Кросс Да, и это всё, чем мы *станем*. Ну да...
Макс Фишер Именно это я и имел в виду под «отношениями». Хочешь, я найду словарь?
🧡
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Max Fischer [доктору Питеру] Мне врезали по лицу. А у тебя какое оправдание?
🧡
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[Представляет свою пьесу «Небо и ад»]
Макс Фишер Также под вашими сиденьями вы найдёте очки для защиты глаз и беруши. Пользуйтесь ими без стеснения.
🧡
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🥱
Dr. Peter Flynn Я не знал, что мы идём на ужин.
Max Fischer Потому что тебя не приглашали.
🧡
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🥱
Magnus Buchan Я всегда хотел сыграть в одной из твоих чёртовых пьес.
🧡
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Розмари Кросс Ну, у тебя получилось.
Макс Фишер Да, прошло нормально. По крайней мере, никто не пострадал.
Розмари Кросс Кроме тебя.
🧡
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Max Fischer Скажи этому тупому Мику, что он только что попал в мой список дел на сегодня.
🧡
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Max Fischer Так проходит слава. Слава увядает. Я — Макс Фишер.
Rosemary Cross Привет.
Max Fischer Привет.
🧡
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🥱
Max Fischer Война делает с людьми странные вещи.
🧡
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🥱
Dr. Nelson Guggenheim Мы ставим тебя на то, что мы называем «экзаменом на выживание».
Max Fischer Что это значит?
Dr. Nelson Guggenheim Это значит, что если ты провалишь ещё один предмет, тебя попросят уйти из Рашмора.
Max Fischer То есть меня отчислят.
Dr. Nelson Guggenheim Именно так.
Max Fischer Можно взглянуть на документы, пожалуйста?
[Гагенхайм протягивает ему табель]
Dr. Nelson Guggenheim Слишком много кружков, Макс. Слишком мало учёбы.
Max Fischer Доктор Гагенхайм, я не хочу учить вас работать, но факт в том, что как бы я ни старался, я всё равно могу завалить ещё один предмет. Если для этого мне придётся остаться ещё на год после выпуска, ну и пусть...
Dr. Nelson Guggenheim - У нас нет последипломного года.
Max Fischer Пока нет, это верно.
🧡
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[первые реплики]
Student Если, и только если, обе стороны числителя делятся на обратное квадратного корня из двух не назначенных переменных.
School Professor Хорошо. Кроме случаев, когда значение координаты «X» равно или меньше единицы. Да, Айзек?
Student А как насчёт *этой* задачи?
School Professor О, эта? Не заморачивайся.
Student Подожди. Почему?
School Professor Я просто поставил её в шутку. Это, наверное, самая сложная геометрическая задача в мире.
Student Ну, сколько за неё дают дополнительных баллов?
School Professor Ну, учитывая, что я никогда не видел, чтобы кто-то её решил, даже мой наставник доктор Лики из MIT, если кто-то здесь справится с этой задачей, я прослежу, чтобы никто из вас больше никогда в жизни не открыл ни одной книжки по математике.
🧡
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🥱
Розмари Кросс Я покажу тебе дверь.
Макс Фишер Я просто выйду обратно в окно.
🧡
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🥱
Dirk Calloway Ага, с такими друзьями и враги не нужны.
🧡
👏
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🥱
Herman Blume Зачем ты меня сюда звал?
Max Fischer Я хотел на тебя это дерево уронить.
Herman Blume Тот самый большой?
Max Fischer Да.
Herman Blume Он бы меня как блин прижал.
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🥱
Rosemary Cross [Максу] Знаешь, ты и Герман достойны друг друга. Вы оба — маленькие дети.
🧡
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Herman Blume Полегче, Макс.
Rosemary Cross Это ты ему заказала виски с содовой.
Max Fischer И что в этом такого? Я могу написать хитовую пьесу. Почему я не могу выпить, чтобы расслабиться?
🧡
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🥱
Max Fischer Латинский собираются отменить. Им нужно место для японского.
Rosemary Cross Жаль, ведь все романские языки основаны на латыни.
Max Fischer Да, точно.
Rosemary Cross Nihilo sanctum estne?
Max Fischer Что это? О, это латынь. Что значит?
Rosemary Cross Разве нет ничего святого?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mr. Littlejeans Лучшая пьеса на свете, чувак.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[в письме Максу]
Дирк Каллоуэй Дорогой Макс, с сожалением сообщаю, что тайком узнал: мистер Блум встречается с мисс Кросс. Я заподозрил что-то, когда увидел, как они целовались у нашего дома. А потом убедился, когда они купались голышом в бассейне мистера Блума и ласкали друг друга руками, пока ты дремал на веранде.
🧡
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🥺
🤔
🥱
Bert Fischer [под аплодисменты зала] Это мой сын. Это мой Макси.
🧡
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🥺
🤔
🥱
Herman Blume Что говорит Гуггенхайм?
Max Fischer Ничего. Я решил сначала к тебе обратиться.
Herman Blume Почему?
Max Fischer Потому что сейчас, я думаю, наша лучшая тактика — не высовываться. Чем больше подготовки я сделаю, тем крепче будет наше дело перед администрацией.
Herman Blume Сколько тебе нужно?
Max Fischer 35 тысяч на начальные планы.
Herman Blume Дам тебе две с половиной.
🧡
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🥱
[Описание Макса полиции]
Herman Blume 51 килограмм. Черные волосы. Очки... Овальное лицо.
🧡
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Herman Blume Она милая, но у неё всё х#ево.
🧡
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🥱
Max Fischer [Розмари] У нас в семьях есть умершие.
🧡
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🥱
Ernie Какая рыба?
Max Fischer Барракуды, скаты, электрические угри, форель, молоты, пираньи, гигантский кальмар, осьминоги...
Herman Blume Пираньи? Серьезно?
Max Fischer Да, я говорю с парнем из Южной Америки.
🧡
👏
🥺
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🥱
Max Fischer Твой ум такой же извращённый, как и твое ухо, Магнус.
Magnus Buchan Не будь грязным, брат.
🧡
👏
🥺
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🥱
Herman Blume [Максу] Она всё равно влюблена в мёртвого парня.
🧡
👏
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🤔
🥱
Max Fischer Какая у тебя была специальность?
Rosemary Cross Специальности не было, но моя диссертация была по экономической политике Латинской Америки.
Max Fischer О, интересно. Слышала, что латинский больше не будут преподавать?
Rosemary Cross Это было скорее по Центральной Америке.
Max Fischer А, ну Центральная Америка и всё такое.
🧡
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🥱
Rosemary Cross Скажу прямо: у Эдварда больше огонька, характера и воображения в одном ногте, чем у Германа Блюма во всем теле.
Max Fischer Один мертвый ноготь.
Rosemary Cross Верно. Один мертвый ноготь.
🧡
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Rosemary Cross Ну что, как тебе последний шедевр Макса?
Herman Blume Неплохо. Надеюсь, у него будет счастливый конец.
🧡
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🥱
Herman Blume Бессрочно. Меня судят за развод.
Concierge Очень хорошо, сэр.
🧡
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Max Fischer [Розмари] Извини, я просто зашёл поблагодарить тебя за то, что ты ПОРТИШЬ МОЮ ЖИЗНЬ!
🧡
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Max Fischer Мне плевать на этих барракуд, к чёрту их! Я всё равно построю это.
🧡
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🥱
Margaret Yang Ты со мной совсем не по-дружески, знаешь ли.
Max Fischer Извини, Маргарет.
Margaret Yang В любом случае, приятно тебя видеть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Герман Блюм [на предложение Макса с небольшой коробочкой] Что это?
[Герман открывает её и смотрит]
Макс Фишер Это награда за идеальную посещаемость и награда за пунктуальность. Я получил их в Рашмор. Я думал, ты сможешь выбрать, какая тебе нравится больше, и ты наденешь одну, а я — другую.
Герман Блюм [после серьёзного обдумывания предложенной оливковой ветви и выбора] Возьму пунктуальность.
Макс Фишер [улыбается] Ладно.
🧡
👏
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🤔
🥱
Bert Fischer Ты как один из тех капитанов клиперных судов. Ты женат на морe.
Max Fischer Да, это так.
[пауза]
Max Fischer Но я уже долгое время в море.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Backgammon Player Ты слышал, что в следующем году будут преподавать японский?
Max Fischer Поговаривают.
Backgammon Player И латинский отменяют.
Max Fischer Что? Я уже пять лет пытаюсь отменить латинский! Это мертвый язык, я всегда так говорю.
Backgammon Player Похоже, тебя наконец услышали.
🧡
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🤔
🥱
Max Fischer Так расскажи, Кёрли, как ты знаешь мисс Кросс?
Dr. Peter Flynn Мы вместе учились в Гарварде.
Max Fischer Отлично. Я написал и поставил хитовую пьесу, так что я тоже особо не парюсь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dirk Calloway [Максу] Я просто хотел сказать, что жалею — не стоило в тот день камни в тебя кидать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Max Fischer [во время его спектакля «Рай и Ад»] Возможно, мы ещё встретимся когда-нибудь...
[показывает знак мира]
Max Fischer Когда перестанут драться.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Herman Blume Вам, ребята, повезло. У меня в детстве такого не было. Но я посылаю сюда своих детей, потому что это одна из лучших школ в стране — Рашмор. Для некоторых из вас это не важно. Вы родились богатыми и такими и останетесь. Но вот мой совет остальным: прицельтесь в богатеньких мальчиков. Попадите им в прицел и снесите их. Только помните: они могут купить всё, но не могут купить характер. Пусть о этом не забывают. Спасибо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Max Fischer В итоге у меня только один вопрос: латинский — мёртвый язык?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Max Fischer Я думал, ты меня бросила ради Блюма, потом подумал...
Rosemary Cross Я тебя не бросала, потому что мы даже не встречались.
Max Fischer Мне бы помогло, если бы ты просто поговорила со мной минуту. Расскажи, что случилось.
Rosemary Cross Ладно. А. Он женат. Б. Он себя ненавидит. И В., ну, он же сломал твой велосипед, да?
Max Fischer Мой предыдущий велосипед, да.
Rosemary Cross А кто вообще так поступает?
🧡
👏
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🥱
Magnus Buchan Всегда верен, солдат. Всегда верен.
Max Fischer Так проходит слава. Может, еще встретимся когда-нибудь. Когда перестанут драться.
🧡
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🥱
Rosemary Cross Как бы ты это объяснил друзьям? Ты сказал бы, что ты меня трогал? Или, может, если бы я тебе дала минет? Это бы всё закончилось? Пожалуйста, выйди из моего класса.
🧡
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🥱
Rosemary Cross Это не твоё дело.
Max Fischer Я знаю, что не твоё, но меня только что сбила машина, и я немного запутался.
🧡
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🥱
Rosemary Cross Я просто перекусываю
Herman Blume Что у тебя там... морковка?
🧡
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🥱
Herman Blume Ни в самых смелых мечтах я не мог представить, что у меня будут такие сыновья.
🧡
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🥱
Herman Blume Пойди работай на меня.
Max Fischer Что ты имеешь в виду?
Herman Blume Я имею в виду, что мне нужен кто-то такой, как ты.
Max Fischer Слушай, я могу быть не богат, мистер Блум, мой отец всего лишь врач, но мы как-то выкручиваемся.
🧡
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🥱
Herman Blume Значит, ты передумал и хочешь эту работу.
Max Fischer Нет, у меня есть идея, и мне нужны деньги.
🧡
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🥱
Rosemary Cross [обрабатывает рану на лбу Макса] Это фальшивая кровь?
Max Fischer Да, это так.
🧡
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🥱
School Reporter Ну и как с миссис Каллоуэй?
Max Fischer Пожали руки.
School Reporter Большое дело.
Max Fischer И я дал ей свой номер телефона.
School Reporter Бьюкен сказал, что уже давно бы с ней переспал.
Max Fischer Что? Скажи этому шотландскому партизану заткнуться. Это мать моего лучшего друга, о ком он говорит.
School Reporter Я всегда думал, что именно поэтому ты выбрал Дирка в напарники по капелле.
Max Fischer Ты что, юрист?
🧡
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🥱
Dr. Nelson Guggenheim Это Фишер!
🧡
👏
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🥱
Max Fischer Значит, вот где всё и происходит.
Rosemary Cross Что именно происходит?
Max Fischer Я бы не сказал.
🧡
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Bert Fischer [Герману] Тебе нравится эти усы?
🧡
👏
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🥱
Max Fischer Ты очень красивая.
Rosemary Cross Спасибо.
🧡
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🥺
🤔
🥱
Dirk Calloway Я знаю про тебя и учительницу.
🧡
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🥱
Dirk Calloway Там движуха через дорогу.
[статично]
Dirk Calloway Это Сноуман! Бери его!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Herman Blume Детям не нравится, когда их родители разводятся.
🧡
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🥱
Max Fischer Как, чёрт возьми, ты стал таким богатым? Ты же лузер, чувак!
Herman Blume Я вложил в это восемь миллионов долларов.
Max Fischer И это всё, что ты готов потратить?
🧡
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🥱
Architect Мистер Блум, как Ронни и Донни в военной школе?
Herman Blume Им там нравится.
Magnus Buchan Везунчики.
🧡
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🥱
Max Fischer Как ты называешь то, что сделала миссис Кэллоуэй в задней части её Ягуара?
Magnus Buchan Чёртовой ложью.
Max Fischer Думаешь, меня выгнали только из-за аквариума? Нет, причина — та самая штука. И знаешь что? Это того стоило.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Max Fischer Хорошо. Я просто хотел сообщить тебе, что происходит.
[Доктор Гагенхайм смотрит на Макса с презрением]
Dr. Nelson Guggenheim Я никогда не думал, что ты доносчик, Макс.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Max Fischer Сколько ты, кстати, стоишь?
Herman Blume Не знаю.
Max Fischer Больше десяти миллионов?
Herman Blume Да, наверное.
Max Fischer Хорошо, хорошо.
Herman Blume Почему?
Max Fischer Потому что нам понадобится каждая копейка.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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