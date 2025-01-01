[первые реплики]

Student Если, и только если, обе стороны числителя делятся на обратное квадратного корня из двух не назначенных переменных.

School Professor Хорошо. Кроме случаев, когда значение координаты «X» равно или меньше единицы. Да, Айзек?

Student А как насчёт *этой* задачи?

School Professor О, эта? Не заморачивайся.

Student Подожди. Почему?

School Professor Я просто поставил её в шутку. Это, наверное, самая сложная геометрическая задача в мире.

Student Ну, сколько за неё дают дополнительных баллов?