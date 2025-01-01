ЭббиПотому что я, честно, не курю. Да нет, в прошлом году я начал жевать жвачку, понимаешь? Моя подруга Донна пыталась бросить курить и обнаружила, что жвачка успокаивает нервы. Вот я и начал жевать, потом подсел на нее, а потом у меня из-за жевания появились проблемы с челюстью. Так что это просто чтобы бросить жвачку. Я уже 10 дней без жвачки.
Бадди АмаралЗвучит как отличный план. На следующей неделе будешь на героине.
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Buddy AmaralВаша компания... приятно провести время с вами. Мне нужна ваша помощь с видеопрокатом. Я стою там часами, не могу ничего выбрать. Хочется, чтобы кто-то пожелал спокойной ночи, последний звонок за день. У меня нет такого последнего звонка. А у вас есть?
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Seth[пока Сет стоит у писсуара, а Бадди у раковин и смотрится в зеркало]Ты знаешь, так на меня смотреть нельзя, это может считаться сексуальным домогательством.
DonnaНо если ты не можешь его простить, значит не можешь.
AbbyДело не в том, что я не могу его простить. Знаешь, как я провела ночь после того, как он ушёл? Пыталась понять, рада ли я, что он не сел на тот самолёт. Если скажу, что рада — что он жив, что он тогда меня нашёл. Или если совру и скажу, что нет... В любом случае кажется, что я поступаю неправильно по отношению к кому-то, к кому-то из них... К обоим, к нему и к Грегу. Быть с ним — это как выбирать.
DonnaУ тебя нет такого выбора, Эбби. У тебя есть другие варианты.
AbbyОн именно так делает. Мне это безумно нравится!
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Buddy AmaralПитьё — это было не самое худшее. Самое худшее — думать, что я такая уж крутая штука. Знаешь, я всегда был одним из тех, кто рожден продавцом, душой компании, общительным человеком. Но на самом деле — нет, далеко нет. Это как с теми, кто думает, что у него хорошее чувство юмора, вкус или что он отличный водитель. Я ехал, смотрю в зеркало заднего вида — а там сплошь израненные люди и разбитые машины на улице, и я думаю: «Чёрт, тут полно плохих водителей». Вот это был я, но с людьми. Хотел бы сказать, что я стал умнее, но не знаю.
[Бадди ошарашенно оглядывается вокруг переднего сиденья]
AbbyНе в этой машине. У меня была Датсун, помнишь такие? Мы ехали в больницу, и я ЗНАЛА, что рожу, а Грег ни в какую не хотел остановиться. И я решила, что рожать на переднем сиденье не буду — это небезопасно или что-то в этом роде — и начала перебираться назад, как тут схватка, и БАХ! Я нос ему ногой сломала! Он не мог вести, кровь текла рекой. Так что я и плакала, и водила... Приехали в больницу, а я всё думала: "его нос, я испортила ему нос!" А у него был идеальный нос...
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AbbyНе жаль меня. Я счастлива. Я счастлива, как вдова. Я счастлива, как вдова с двумя детьми. Если ставить по кривой, я счастлива.