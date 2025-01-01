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Киноафиша Фильмы Чужой билет Цитаты из фильма Чужой билет

Цитаты из фильма Чужой билет

Buddy Amaral Это не храбрость, если тебе не страшно.
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Abby Это не мужество, если тебе не страшно.
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Seth Знаешь, вот что мне нравится в работе на тебя. Абсолютная свобода от героизации. Это очень освежает.
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Abby Отскок. Это как крушение, только можно повторять снова и снова.
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Donna Слушайте, ребята косят под лохов — это их природа. Это прямо в их инструкции, под пунктом «Люби свою тачку; оставляй носки на полу.»
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Бадди Амарал Ты всего два затяжки сделал из последней.
Эбби Потому что я, честно, не курю. Да нет, в прошлом году я начал жевать жвачку, понимаешь? Моя подруга Донна пыталась бросить курить и обнаружила, что жвачка успокаивает нервы. Вот я и начал жевать, потом подсел на нее, а потом у меня из-за жевания появились проблемы с челюстью. Так что это просто чтобы бросить жвачку. Я уже 10 дней без жвачки.
Бадди Амарал Звучит как отличный план. На следующей неделе будешь на героине.
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Buddy Amaral Ваша компания... приятно провести время с вами. Мне нужна ваша помощь с видеопрокатом. Я стою там часами, не могу ничего выбрать. Хочется, чтобы кто-то пожелал спокойной ночи, последний звонок за день. У меня нет такого последнего звонка. А у вас есть?
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Seth [пока Сет стоит у писсуара, а Бадди у раковин и смотрится в зеркало] Ты знаешь, так на меня смотреть нельзя, это может считаться сексуальным домогательством.
Buddy Amaral Я не смотрел. Да и я не гей!
Seth Да, а я — да.
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Donna Но если ты не можешь его простить, значит не можешь.
Abby Дело не в том, что я не могу его простить. Знаешь, как я провела ночь после того, как он ушёл? Пыталась понять, рада ли я, что он не сел на тот самолёт. Если скажу, что рада — что он жив, что он тогда меня нашёл. Или если совру и скажу, что нет... В любом случае кажется, что я поступаю неправильно по отношению к кому-то, к кому-то из них... К обоим, к нему и к Грегу. Быть с ним — это как выбирать.
Donna У тебя нет такого выбора, Эбби. У тебя есть другие варианты.
Abby Просто не может быть им, вот и всё.
Donna Ладно, пусть так. Но кто бы ни был — Бадди или кто-то ещё через год — того, кого ты выберешь, не будет Грега. Вот так уж получается.
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Abby [как она и Донна наблюдают за Бадди через окно] Эммм, знаешь, как некоторые парни делают этот полуподъем, когда садятся за стол...
Donna [улыбается] Ага...
Abby Он именно так делает. Мне это безумно нравится!
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Buddy Amaral Питьё — это было не самое худшее. Самое худшее — думать, что я такая уж крутая штука. Знаешь, я всегда был одним из тех, кто рожден продавцом, душой компании, общительным человеком. Но на самом деле — нет, далеко нет. Это как с теми, кто думает, что у него хорошее чувство юмора, вкус или что он отличный водитель. Я ехал, смотрю в зеркало заднего вида — а там сплошь израненные люди и разбитые машины на улице, и я думаю: «Чёрт, тут полно плохих водителей». Вот это был я, но с людьми. Хотел бы сказать, что я стал умнее, но не знаю.
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Abby Знаешь, я рожала в машине.
[Бадди ошарашенно оглядывается вокруг переднего сиденья]
Abby Не в этой машине. У меня была Датсун, помнишь такие? Мы ехали в больницу, и я ЗНАЛА, что рожу, а Грег ни в какую не хотел остановиться. И я решила, что рожать на переднем сиденье не буду — это небезопасно или что-то в этом роде — и начала перебираться назад, как тут схватка, и БАХ! Я нос ему ногой сломала! Он не мог вести, кровь текла рекой. Так что я и плакала, и водила... Приехали в больницу, а я всё думала: "его нос, я испортила ему нос!" А у него был идеальный нос...
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Abby Не жаль меня. Я счастлива. Я счастлива, как вдова. Я счастлива, как вдова с двумя детьми. Если ставить по кривой, я счастлива.
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Buddy Amaral Ну, как тебе?
Seth Нормально. Ты получаешь окно. Я работаю на парня, который получает окно.
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Abby Хорошо, тогда ничего с ножами, змеями или женщинами, которые должны работать под прикрытием в роли проституток — видео.
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Buddy Amaral Где твоя мама?
Scott Она в ванной. Там с тех пор, как Рози.
Buddy Amaral Почему? Кто с Рози был?
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Buddy Amaral Знаешь, я, кажется, никогда раньше женщине не покупал тост с сыром.
Abby О, да. Мои дети их обожают, а со временем и сам подсел.
Buddy Amaral Уверен, для этого у них тоже есть жвачка.
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Janice Билет?
Buddy Amaral Знаешь что, ты только что его взял!
Janice Что?
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