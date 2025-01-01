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Цитаты из фильма Медовый месяц
Цитаты из фильма Медовый месяц
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Цитаты
Paul
Где моя жена? Где Биа?
Bea
Это я.
Paul
Что случилось? Ты похожа на неё, но ты не она. У тебя её пальцы на ногах... у тебя её пальцы на ногах. У тебя её колени. У тебя её бёдра. Ты пахнешь так же.
[целует её]
Paul
Ты на вкус такая же. Но ты другая. Ты другая.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paul
Что с тобой происходит?
Bea
Я устала. Дорога, свадьба, весь этот стресс сказывается на мне.
Paul
Ты хочешь выйти замуж?
Bea
Да, да, это всё, чего я хочу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paul
Отдохни, матка.
Bea
О... моя матка?
Paul
Да.
Bea
Почему ты так сказал?
Paul
Не знаю. Не знаю. Я-Я ничего не имел в виду. Сейчас я сделаю блины.
Bea
Просто...
Paul
Что?
Bea
Не знаю.
Paul
Ты скажи. Что?
Bea
Ты хочешь ребёнка?
Paul
Нет... что? Я не знаю, почему сказал матка. Я подшучивал над тем, как я тебя жёстко еб#л.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paul
Я просто хочу сделать тебя счастливой.
Bea
Ты это делаешь. Обещаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[повторяющаяся фраза]
Paul
Я люблю тебя, милая пчёлка.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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