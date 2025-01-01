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Киноафиша Фильмы Медовый месяц Цитаты из фильма Медовый месяц

Цитаты из фильма Медовый месяц

Paul Где моя жена? Где Биа?
Bea Это я.
Paul Что случилось? Ты похожа на неё, но ты не она. У тебя её пальцы на ногах... у тебя её пальцы на ногах. У тебя её колени. У тебя её бёдра. Ты пахнешь так же.
[целует её]
Paul Ты на вкус такая же. Но ты другая. Ты другая.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paul Что с тобой происходит?
Bea Я устала. Дорога, свадьба, весь этот стресс сказывается на мне.
Paul Ты хочешь выйти замуж?
Bea Да, да, это всё, чего я хочу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paul Отдохни, матка.
Bea О... моя матка?
Paul Да.
Bea Почему ты так сказал?
Paul Не знаю. Не знаю. Я-Я ничего не имел в виду. Сейчас я сделаю блины.
Bea Просто...
Paul Что?
Bea Не знаю.
Paul Ты скажи. Что?
Bea Ты хочешь ребёнка?
Paul Нет... что? Я не знаю, почему сказал матка. Я подшучивал над тем, как я тебя жёстко еб#л.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paul Я просто хочу сделать тебя счастливой.
Bea Ты это делаешь. Обещаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[повторяющаяся фраза]
Paul Я люблю тебя, милая пчёлка.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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