Maziar Bahari[закадровый голос]Наконец-то я был свободен. Но моя радость омрачена теми, кого я оставил позади. Людьми, которые не имели преимущества международного внимания. Соотечественниками, чьё единственное преступление перед государством — не верить в его совершенство. И последователями, теми, у кого нет воображения, кто даже в моём заключении был более одинок и напуган, чем я. Потому что в глубине души они знают — они не смогут победить.
Maryam[как видение]Ты... ты боишься? *Они* боятся. Их пытали за то, что они свидетельствуют. Это страх. Они боятся тебя. Они слабы, Мази, а не ты. Воспользуйся своей свободой. Воспользуйся их слабостью. Воспользуйся их слабостью. Борись, Мази.
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Maziar Bahari[о пробном интервью]Он комик, который прикидывается шпионом.
JavadiТак скажите, почему американец, прикидывающийся шпионом, решил взять у вас интервью?
Maziar BahariИ почему у настоящего шпиона может быть собственное ТВ-шоу?
Maziar BahariПравительство США не контролирует журнал Newsweek. И, честно говоря, его вообще не стоит контролировать.
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[первые слова]
Maziar Bahari[закадровый голос]Когда мне было девять, моя сестра отвела меня к святыне Масуме. Это было прекрасно. Я никогда не забуду этот запах. Смесь пота и розовой воды, которыми омывали верующих. Раньше я думал, что этот аромат есть только у самых набожных.