[последние слова]

[закадровый голос]

Наконец-то я был свободен. Но моя радость омрачена теми, кого я оставил позади. Людьми, которые не имели преимущества международного внимания. Соотечественниками, чьё единственное преступление перед государством — не верить в его совершенство. И последователями, теми, у кого нет воображения, кто даже в моём заключении был более одинок и напуган, чем я. Потому что в глубине души они знают — они не смогут победить.