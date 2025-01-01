Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Розовая вода Цитаты из фильма Розовая вода

Цитаты из фильма Розовая вода

[последние слова]
Maziar Bahari [закадровый голос] Наконец-то я был свободен. Но моя радость омрачена теми, кого я оставил позади. Людьми, которые не имели преимущества международного внимания. Соотечественниками, чьё единственное преступление перед государством — не верить в его совершенство. И последователями, теми, у кого нет воображения, кто даже в моём заключении был более одинок и напуган, чем я. Потому что в глубине души они знают — они не смогут победить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maziar Bahari Мариам, мне страшно.
Maryam [как видение] Ты... ты боишься? *Они* боятся. Их пытали за то, что они свидетельствуют. Это страх. Они боятся тебя. Они слабы, Мази, а не ты. Воспользуйся своей свободой. Воспользуйся их слабостью. Воспользуйся их слабостью. Борись, Мази.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maziar Bahari [о пробном интервью] Он комик, который прикидывается шпионом.
Javadi Так скажите, почему американец, прикидывающийся шпионом, решил взять у вас интервью?
Maziar Bahari И почему у настоящего шпиона может быть собственное ТВ-шоу?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maziar Bahari Революции, как и люди, должны вырасти.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maziar Bahari Правительство США не контролирует журнал Newsweek. И, честно говоря, его вообще не стоит контролировать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые слова]
Maziar Bahari [закадровый голос] Когда мне было девять, моя сестра отвела меня к святыне Масуме. Это было прекрасно. Я никогда не забуду этот запах. Смесь пота и розовой воды, которыми омывали верующих. Раньше я думал, что этот аромат есть только у самых набожных.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maziar Bahari Мне им нечего рассказывать — я не шпион.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Если пересматривать «Игру престолов» в 2025, сразу видно серию, где все скатилось на дно: и она раньше, чем в 7 сезоне
6 августа — вторая часть, а дальше что? Все, что известно о 3 сезоне «Уэнсдэй» прямо сейчас
«Сегун» был разминкой: «Вождь войны» с Джейсоном Момоа может стать главным историческим хитом десятилетия
«Едва ли это уровень джедая»: в популярнейшую теорию о Квай-Гоне фанаты «Звездных войн» верили 25 лет — Нисон опроверг ее парой слов
Если бы «Ранеток» снимал Тарантино: ИИ написал сюжет фильма «Убить физрука» (даже трейлер есть)
Бюджет — 1,22 миллиарда, а рейтинг — всего 4,6: в карьере Козловского нет более провального фильма, чем этот
Сергей Гилев потрясающе играет злодеев, но в самом ожидаемом сериале года от НТВ стал героем — который, впрочем, тоже часто берется за нож
На Землю (возможно!) летят инопланетяне: вспоминаем 5 фильмов, в которых добром это не кончилось — от экранизации Кинга до Йовович на Аляске
«Сошла с ума, когда увидела топ-2»: Variety выбрал худшие и лучшие проекты в истории Marvel — и «Черная пантера» тут круче «Войны бесконечности»
Смотрели «Очень странные дела» больше 5 раз? Вот похожие сериалы, которые спасут, пока ждете финал
Архитектор, трепещи: НТВ запускает сериал о ветеринаре-сыщике — в качестве напарника минипиг
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше