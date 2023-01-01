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Розовая вода Розовая вода
Киноафиша Фильмы Розовая вода Розовая вода, 2014: актеры и роли
Rosewater Розовая вода 2014 / США
6.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Розовая вода, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Стюарт Джон Стюарт John Stewart
В ролях
Гаэль Гарсия Берналь Гаэль Гарсия Берналь Gael García Bernal Шоре Агдашлу Шоре Агдашлу Shohreh Aghdashloo Голшифте Фарахани Голшифте Фарахани Golshifteh Farahani Димитрий Леонидас Ким Бодния Ким Бодния Kim Bodnia Джейсон Джонс Джейсон Джонс Jason Jones
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