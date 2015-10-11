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Шальная карта
Отзывы о фильме «Шальная карта»
Wild Card
Шальная карта
2014 / США
Трейлер
7.3
Оцените
16
голосов
Рейтинг IMDb: 5.6
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Ман
11 октября 2015, 23:34
Я его 4 месяца назад смотрел !!! Там всего 2 сцены снасилием и ченоговаря скучноват! ожидал большего !!!
11 октября 2015, 23:34
0
0
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Маша
11 октября 2015, 23:34
Этот фильм уже показывали....
11 октября 2015, 23:34
0
0
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