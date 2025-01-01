Я хотел тебе сказать... Просто поблагодарить за терпение. Знаю, я жесткий. Как бабушка говорила, когда я был младше, что я жесткий. Теперь понимаю, почему она так говорила. Извини меня. И когда я вспоминаю те моменты... Когда думаю, сколько, возможно, я тебя ранил... Потом, когда я возьмусь за себя... Мне так чертовски грустно, потому что ты заслуживаешь гораздо лучшего, чем такой, как я! Так что... Главное — я думаю о тебе здесь и люблю тебя.