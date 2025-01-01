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Киноафиша Фильмы Мамочка Цитаты из фильма Мамочка

Цитаты из фильма Мамочка

Steve Després Мы ведь всё ещё любим друг друга, да?
Diane 'Die' Després В этом мы лучшие, дружище.
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Directrice du centre correctionnel Любовь к людям их не спасает
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[из трейлера]
Diane 'Die' Després Ты всего сутки как вернулась, а тут уже свинарник! Приведи всё к чёрту в порядок!
Steve Després Хочешь, я ещё и член подержу, пока пи#ю?
Diane 'Die' Després Чтобы тебе прицелиться было проще!
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Steve Després Я хотел тебе сказать... Просто поблагодарить за терпение. Знаю, я жесткий. Как бабушка говорила, когда я был младше, что я жесткий. Теперь понимаю, почему она так говорила. Извини меня. И когда я вспоминаю те моменты... Когда думаю, сколько, возможно, я тебя ранил... Потом, когда я возьмусь за себя... Мне так чертовски грустно, потому что ты заслуживаешь гораздо лучшего, чем такой, как я! Так что... Главное — я думаю о тебе здесь и люблю тебя.
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Steve Després Помни, что папа всегда говорил: «Хвати будущее за яйца. Еб#ь прошлое в задницу».
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Steve Després [Ждёт, чтобы удивить маму] Мне надо было пи#ать, так что я завязал узел на члене!
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