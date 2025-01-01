Steve DesprésЯ хотел тебе сказать... Просто поблагодарить за терпение. Знаю, я жесткий. Как бабушка говорила, когда я был младше, что я жесткий. Теперь понимаю, почему она так говорила. Извини меня. И когда я вспоминаю те моменты... Когда думаю, сколько, возможно, я тебя ранил... Потом, когда я возьмусь за себя... Мне так чертовски грустно, потому что ты заслуживаешь гораздо лучшего, чем такой, как я! Так что... Главное — я думаю о тебе здесь и люблю тебя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Steve DesprésПомни, что папа всегда говорил: «Хвати будущее за яйца. Еб#ь прошлое в задницу».
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Steve Després[Ждёт, чтобы удивить маму]Мне надо было пи#ать, так что я завязал узел на члене!