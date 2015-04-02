Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Царевны и таинственная гостья"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Космический пират Харлок
Отзывы о мультфильме «Космический пират Харлок»
Space Pirate Captain Harlock
Космический пират Харлок
2013 / Япония / США / Франция
Трейлер
6.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
Смотреть онлайн
Смотреть онлайн
В избранное
Уже в избранном
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Отзывы о мультфильме «Космический пират Харлок»
Вся информация о мультфильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Меня тут че то перемкнуло, я ввалился в зал на Харлока, будучи уверенным что иду на Стражи Галактики, и даже то что тут понаписали, это я подумал глюк на сайте, такое бывает✊ .
Какого же было мое удивление, когда тут начали крутить аниме✊ . По началу я даже обрадовался, картинка просто замечательная, даже очень. Уже подумалось, вот то, редкое, случайное творение, какое не ждешь и потом рассказываешь, что неожиданно, здорово✊ . НО, через 30 минут, стало понятно что это бред. Да, именно бред. Все хорошо, но нет сценария. Нет мотивов у персонажей. Нет внятного объяснения Мироздания. Нет как таковой проблемы. Нет собственно ничего. Много типового японского пафоса, для 13 летних начинающих наркоманов. Музыки там тоже нет. 3\10
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Toporock от 16/05/2014 - 19:39:07
дык Харлок и есть страж галактики)
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (fanbunga, 16/05/2014 - 20:23:52):
дык Харлок и есть страж галактики)
Походу меня это и сбило с толку. Ну и ладно✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Вам и не снилось
1 комментарий
Нюрнберг
1 комментарий
Охота
1 комментарий
Безликий
1 комментарий
Денежная игла
1 комментарий
Один путь
1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
В прокате
Премьеры
Онлайн
Нюрнберг
Отзывы
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Праведник
Отзывы
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Рецензия
Написать отзыв
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Бешенство
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, триллер
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Отзывы
2023, Россия, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Отзывы
2022, США, анимация, комедия, приключения
Величайший детектив-паук
Отзывы
2022, Испания, анимация
Свободные отношения
Отзывы
2023, Россия, комедия, мелодрама
Крушение
Рецензия
Отзывы
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Related video
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Какого же было мое удивление, когда тут начали крутить аниме✊ . По началу я даже обрадовался, картинка просто замечательная, даже очень. Уже подумалось, вот то, редкое, случайное творение, какое не ждешь и потом рассказываешь, что неожиданно, здорово✊ . НО, через 30 минут, стало понятно что это бред. Да, именно бред. Все хорошо, но нет сценария. Нет мотивов у персонажей. Нет внятного объяснения Мироздания. Нет как таковой проблемы. Нет собственно ничего. Много типового японского пафоса, для 13 летних начинающих наркоманов. Музыки там тоже нет. 3\10
дык Харлок и есть страж галактики)
Походу меня это и сбило с толку. Ну и ладно✊
Авторизация по e-mail