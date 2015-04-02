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Космический пират Харлок Космический пират Харлок
Киноафиша Фильмы Космический пират Харлок Отзывы о мультфильме «Космический пират Харлок»
Space Pirate Captain Harlock Космический пират Харлок 2013 / Япония / США / Франция
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Отзывы о мультфильме «Космический пират Харлок»

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Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Меня тут че то перемкнуло, я ввалился в зал на Харлока, будучи уверенным что иду на Стражи Галактики, и даже то что тут понаписали, это я подумал глюк на сайте, такое бывает✊ .

Какого же было мое удивление, когда тут начали крутить аниме✊ . По началу я даже обрадовался, картинка просто замечательная, даже очень. Уже подумалось, вот то, редкое, случайное творение, какое не ждешь и потом рассказываешь, что неожиданно, здорово✊ . НО, через 30 минут, стало понятно что это бред. Да, именно бред. Все хорошо, но нет сценария. Нет мотивов у персонажей. Нет внятного объяснения Мироздания. Нет как таковой проблемы. Нет собственно ничего. Много типового японского пафоса, для 13 летних начинающих наркоманов. Музыки там тоже нет. 3\10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Toporock от 16/05/2014 - 19:39:07




дык Харлок и есть страж галактики)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (fanbunga, 16/05/2014 - 20:23:52):дык Харлок и есть страж галактики)



Походу меня это и сбило с толку. Ну и ладно✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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