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Замкнутый круг
Замкнутый круг, 2013: актеры и роли
Układ zamknięty
Замкнутый круг
2013 / Польша
6.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Замкнутый круг, 2013: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Рышард Бугайский
В ролях
Януш Гайос
Janusz Gajos
Казимеж Качор
Kazimierz Kaczor
Роберт Олеч
Магдалена Куморек
Ярослав Копачевски
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