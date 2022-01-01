|1
|Wakolda Main Title
|Andrés Goldstein, Daniel Tarrab / Daniel Tarrab
|1:32
|2
|Little Bed
|Andrés Goldstein, Daniel Tarrab / Daniel Tarrab
|0:45
|3
|Rain Song
|Dirty Three / Warren Ellis
|3:49
|4
|Just a Game
|Andrés Goldstein, Daniel Tarrab / Daniel Tarrab
|1:10
|5
|The Journey
|Andrés Goldstein, Daniel Tarrab / Daniel Tarrab
|1:17
|6
|Lilith
|Andrés Goldstein, Daniel Tarrab / Daniel Tarrab
|0:41
|7
|There Were Two
|Andrés Goldstein, Daniel Tarrab / Daniel Tarrab
|1:15
|8
|Blood and Honor
|Andrés Goldstein, Daniel Tarrab / Daniel Tarrab
|0:59
|9
|Farewell
|Andrés Goldstein, Daniel Tarrab / Daniel Tarrab
|0:38
|10
|Doll's Factory
|Andrés Goldstein, Daniel Tarrab / Daniel Tarrab
|1:29
|11
|Heartbeat
|Andrés Goldstein, Daniel Tarrab / Daniel Tarrab
|0:53
|12
|Lady Sunshine Und Mister Moon
|Heinz Gietz / Hans Bradtke
|2:14
|13
|Forest
|Andrés Goldstein, Daniel Tarrab / Daniel Tarrab
|1:04
|14
|The Hunt Has Begun
|Andrés Goldstein, Daniel Tarrab / Daniel Tarrab
|1:12
|15
|Nazi's Bunker
|Andrés Goldstein, Daniel Tarrab / Daniel Tarrab
|0:58
|16
|The Persecution
|Andrés Goldstein, Daniel Tarrab / Daniel Tarrab
|1:32
|17
|Wumba Tumba Schokoladeneisverkaüfer
|Bill Ramsey / Sheb Wooley
|2:27
|18
|Prematures
|Andrés Goldstein, Daniel Tarrab / Daniel Tarrab
|1:11
|19
|In the Mountain
|Andrés Goldstein, Daniel Tarrab / Daniel Tarrab
|0:49
|20
|Let's Dance
|Andrés Goldstein, Daniel Tarrab / Daniel Tarrab
|1:52
|21
|The Persecution Continues
|Andrés Goldstein, Daniel Tarrab / Daniel Tarrab
|1:23
|22
|Sea Above, Sky Below
|Dirty Three, Nick Cave / Warren Ellis
|7:40
|23
|The End
|Andrés Goldstein, Daniel Tarrab / Daniel Tarrab
|1:54
|24
|Wakolda End Credits
|Andrés Goldstein, Daniel Tarrab / Daniel Tarrab
|2:50