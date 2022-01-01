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Ваколда Ваколда
Киноафиша Фильмы Ваколда Музыка из фильма «Ваколда» (2013)
Wakolda Ваколда 2013 / Аргентина / Франция / Испания / Норвегия
7.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Музыка из фильма «Ваколда» (2013)

Вся информация о фильме
Wakolda (Original Motion Picture Soundtrack)
Wakolda (Original Motion Picture Soundtrack) 24 композиции. Andrés Goldstein, Daniel Tarrab, Dirty Three, Heinz Gietz, Bill Ramsey, Dirty Three, Nick Cave
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Название Исполнитель / Композитор Время
1 Wakolda Main Title Andrés Goldstein, Daniel Tarrab / Daniel Tarrab 1:32
2 Little Bed Andrés Goldstein, Daniel Tarrab / Daniel Tarrab 0:45
3 Rain Song Dirty Three / Warren Ellis 3:49
4 Just a Game Andrés Goldstein, Daniel Tarrab / Daniel Tarrab 1:10
5 The Journey Andrés Goldstein, Daniel Tarrab / Daniel Tarrab 1:17
6 Lilith Andrés Goldstein, Daniel Tarrab / Daniel Tarrab 0:41
7 There Were Two Andrés Goldstein, Daniel Tarrab / Daniel Tarrab 1:15
8 Blood and Honor Andrés Goldstein, Daniel Tarrab / Daniel Tarrab 0:59
9 Farewell Andrés Goldstein, Daniel Tarrab / Daniel Tarrab 0:38
10 Doll's Factory Andrés Goldstein, Daniel Tarrab / Daniel Tarrab 1:29
11 Heartbeat Andrés Goldstein, Daniel Tarrab / Daniel Tarrab 0:53
12 Lady Sunshine Und Mister Moon Heinz Gietz / Hans Bradtke 2:14
13 Forest Andrés Goldstein, Daniel Tarrab / Daniel Tarrab 1:04
14 The Hunt Has Begun Andrés Goldstein, Daniel Tarrab / Daniel Tarrab 1:12
15 Nazi's Bunker Andrés Goldstein, Daniel Tarrab / Daniel Tarrab 0:58
16 The Persecution Andrés Goldstein, Daniel Tarrab / Daniel Tarrab 1:32
17 Wumba Tumba Schokoladeneisverkaüfer Bill Ramsey / Sheb Wooley 2:27
18 Prematures Andrés Goldstein, Daniel Tarrab / Daniel Tarrab 1:11
19 In the Mountain Andrés Goldstein, Daniel Tarrab / Daniel Tarrab 0:49
20 Let's Dance Andrés Goldstein, Daniel Tarrab / Daniel Tarrab 1:52
21 The Persecution Continues Andrés Goldstein, Daniel Tarrab / Daniel Tarrab 1:23
22 Sea Above, Sky Below Dirty Three, Nick Cave / Warren Ellis 7:40
23 The End Andrés Goldstein, Daniel Tarrab / Daniel Tarrab 1:54
24 Wakolda End Credits Andrés Goldstein, Daniel Tarrab / Daniel Tarrab 2:50
Доступен список песен из фильма «Ваколда» (2013) на портале о кино «Киноафиша». Популярные саундтреки из фильма «Ваколда» на разных языках бесплатны для онлайн прослушивания.
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