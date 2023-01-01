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Мы смерти смотрели в лицо
Мы смерти смотрели в лицо, 1980: актеры и роли
Мы смерти смотрели в лицо
1980 / СССР
8.1
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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Мы смерти смотрели в лицо, 1980: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Наум Бирман
В ролях
Олег Даль
Oleg Dahl
Любовь Малиновская
Lyubov Malinovskaya
Лариса Толкачева
Юрий Жуков
Yuri Zhukov
Ольга Кузнецова
Olga Kuznetsova
Борис Бирман
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Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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