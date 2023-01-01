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Сапожник Сапожник
Киноафиша Фильмы Сапожник Награды и номинации фильма Сапожник
The Cobbler Сапожник 2014 / США
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Награды и номинации фильма Сапожник

Вся информация о фильме
Золотая малина 2016 Золотая малина 2016
Худшая мужская роль
Номинант
Худший ансамбль
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
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Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
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