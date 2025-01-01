Callahan
[команда встречается с российским экспертом-криминалистом Ириной Петровской]
Курсант Коннорс тоже специалист по криминалистике.
Irina Petrovskaya
Может, вы будете так любезны поделиться с нами своим опытом.
Cadet Kyle Connors
Конечно.
[он садится за стол. Ирина кладёт препарат под микроскоп]
Irina Petrovskaya
Это нас озадачивает. С места преступления удалось снять только один отпечаток пальца. Это наша единственная зацепка для установления личности преступника.
Cadet Kyle Connors
Ну-ну.
[Настраивает объектив микроскопа, пока тот не коснётся препарата, ломая его пополам. Ирина вскрикивает от ужаса. Джонс и Колахан морщатся]
Cadet Kyle Connors
Неудивительно, что вы в тупике. Стекло полностью треснуло!
Lieutenant Talinsky
ХВАТИТ!
[Талинский уходит]
Irina Petrovskaya
Следующее задание — Чернобыль.