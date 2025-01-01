Меню
Киноафиша Фильмы Полицейская академия 7: Миссия в Москве Цитаты из фильма Полицейская академия 7: Миссия в Москве

Airport P.A. Announcer Красная зона — только для коммунистов!
Captain Thaddeus Harris Не совсем четырёхзвёздочный отель, правда?
Lieutenant Talinsky Мы тратим полицейский бюджет на борьбу с преступниками, а не на развлечение приезжих.
Captain Thaddeus Harris Это ваша власть нас сюда привела!
Lieutenant Talinsky Они же обезьян в зоопарк привозят, а в четырёхзвёздочный отель их тоже не селят!
Callahan Во мне всё настоящее.
Лейтенант Талинский Повторяй. Когда слышишь "дверь", говоришь
[кладёт деньги на стол]
Лейтенант Талинский «Я в ванной, встретимся там.»
Посыльный Я в ванной. Встретимся там.
Лейтенант Талинский [вздыхает, кладёт ещё денег на стол] Ещё раз!
[поёт]
Лейтенант Талинский Я в ва-а-нной, встре-ти-сь там.
Посыльный [поёт] Я в ва-а-нной, встре-ти-сь там.
Лейтенант Талинский [ворчит с раздражением, дважды стучит кулаком по столу]
Посыльный Заходи.
Cadet Kyle Connors Катрина, чем я могу помочь?
Katrina Тебе когда-нибудь хотелось чего-то так сильно, что аж больно?
Cadet Kyle Connors Да.
Katrina Неважно, сколько ждёшь, надеешься и ждёшь снова, а получить не можешь?
Cadet Kyle Connors Ну да. Но я советую не сдаваться. Просто иди вперёд.
Katrina Я хочу...
Cadet Kyle Connors Молодец. Слушай своё сердце.
Katrina Я хочу...
Cadet Kyle Connors Говори.
Katrina Я хочу отпуск.
Cadet Kyle Connors Что это?
Katrina Я жду три года. Три года! А вы, американцы, приезжаете. Талинский назначил меня к тебе.
Cadet Kyle Connors М-м-м.
Katrina А теперь я не могу уехать. У меня планы. Коннорс. Я не оставлю тебя.
[Улыбка Коннорса]
Katrina Без посторонних.
[Улыбка Коннорса исчезает]
Katrina Идём.
[Катрина ведёт его к окну, где видна довольно крупная, непривлекательная женщина-офицер, которая облизывает конверт, улыбается и машет Коннорсу, потирая конверт о грудь]
Katrina Я выбрала тебе подходящую замену. Она лучшая в отделе.
Cadet Kyle Connors [нервный смешок] Да, я в этом уверен.
Callahan [команда встречается с российским экспертом-криминалистом Ириной Петровской] Курсант Коннорс тоже специалист по криминалистике.
Irina Petrovskaya Может, вы будете так любезны поделиться с нами своим опытом.
Cadet Kyle Connors Конечно.
[он садится за стол. Ирина кладёт препарат под микроскоп]
Irina Petrovskaya Это нас озадачивает. С места преступления удалось снять только один отпечаток пальца. Это наша единственная зацепка для установления личности преступника.
Cadet Kyle Connors Ну-ну.
[Настраивает объектив микроскопа, пока тот не коснётся препарата, ломая его пополам. Ирина вскрикивает от ужаса. Джонс и Колахан морщатся]
Cadet Kyle Connors Неудивительно, что вы в тупике. Стекло полностью треснуло!
Lieutenant Talinsky ХВАТИТ!
[Талинский уходит]
Irina Petrovskaya Следующее задание — Чернобыль.
Cmndt. Eric Lassard [В сопровождении принимающей семьи Лассард выходит из поезда с шарами, все смеются] Отлично, отличное метро. Прекрасно! Нью-Йорк — тот ещё сундучок, но это прямо отлично.
Sgt. Larvelle Jones [Белльбой ест в комнате отеля Лассарда, повсюду разбросаны тарелки с едой. Джонс и Таклберри стоят снаружи. Они видят грязный поднос с едой от обслуживания номеров. Джонс стучит в дверь] Сэр? Напоминаю, самолёт уходит в 3 часа!
Bellboy [с полным ртом воды] В ванной.
Sgt. Larvelle Jones Сэр?
[Белльбой отпускает громкий отрыжку. Джонс волнуется, видит на двери табличку «Не беспокоить»]
Sgt. Larvelle Jones [Таклберри] Что-то меня эта табличка настораживает...
Bellboy [на унитазе, отрыжка, плачет] Мама.
Sgt. Larvelle Jones [Таклберри] Как думаешь, может нам...
Sgt. Eugene Tackleberry Я тебя уже опередил.
Sgt. Eugene Tackleberry [Таклберри берёт держатель для бутылок с тележки, надевает его на голову и врывается, проламывая дыру в двери] Сэр?
Bellboy [Белльбой моется, полностью одетый, дрожит от холодной воды] В в-в-в-в-в-а-а-а-а-нн-ной...
[Таклберри ставит держатель для бутылок, надевает кепку. Джонс и Таклберри молча уходят]
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Дж. У. Бэйли
G. W. Bailey
Gregg Berger
Лесли Истербрук
Leslie Easterbrook
Владимир Долинский
Владимир Долинский
Чарли Шлаттер
Charlie Schlatter
Клэр Форлани
Клэр Форлани
Claire Forlani
Эллин Энн МакЛери
Allyn Ann McLerie
Джордж Гейнс
George Gaynes
Майкл Уинслоу
Michael Winslow
Дэвид Граф
David Graf
«Бесконечное мочилово»: фильм по игре Until Dawn заслуженно разнесли — пасхалок навалили, а сюжет забыли
