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Студенческая команда
Студенческая команда, 1999: актеры и роли
Varsity Blues
Студенческая команда
1999 / США
6.6
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Студенческая команда, 1999: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Брайан Роббинс
Brian Robbins
В ролях
Джеймс Ван Дер Бик
James Van Der Beek
Пол Уокер
Paul Walker
Джон Войт
Jon Voight
Рон Лестер
Ron Lester
Скотт Каан
Scott Caan
Ричард Лайнбэк
Richard Lineback
Тиффани С. Лав
Эми Смарт
Amy Smart
Элиэль Суинтон
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