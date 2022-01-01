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Студенческая команда Студенческая команда
Киноафиша Фильмы Студенческая команда Студенческая команда, 1999: актеры и роли
Varsity Blues Студенческая команда 1999 / США
6.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Студенческая команда, 1999: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Брайан Роббинс Брайан Роббинс Brian Robbins
В ролях
Джеймс Ван Дер Бик Джеймс Ван Дер Бик James Van Der Beek Пол Уокер Пол Уокер Paul Walker Джон Войт Джон Войт Jon Voight Рон Лестер Ron Lester Скотт Каан Scott Caan Ричард Лайнбэк Richard Lineback Тиффани С. Лав Эми Смарт Эми Смарт Amy Smart Элиэль Суинтон Eliel Swinton
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