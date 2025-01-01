MoxЕсли мы выйдем туда и сделаем всё кое-как, потому что боимся, у нас останется лишь оправдание. Мы всегда будем гадать, а что было бы, если... Но если мы выйдем и отдадим этому всё без остатка... вот это и есть героизм. Давайте будем героями!
MoxИграть в футбол в Уэст-Кэнан могло быть шансом всей твоей жизни, но я не хочу твою жизнь!
Charlie Tweeder[поет]"Она разбила мне сердце, так что я ей челюсть разбил."
Miss DavisА теперь повторяйте за мной: пенис, пенис, пенис; вагина, вагина, вагина!
Mox[после того, как Килмер вышел из раздевалки после того, как задушил Моксона]Перед этой игрой Килмер сказал: «48 минут — на следующие 48 лет твоей жизни». Я говорю: «П#здец этому». П#здец. Ладно? П#здец. Давайте выйдем туда и сыграем следующие 24 минуты так, как будто это последние 24 минуты, и отдадим всё на поле. У нас будет вся оставшаяся жизнь, чтобы быть посредственными, но сейчас у нас есть шанс сыграть, как боги, в эту половину игры.
Billy Bob[пялится на грудь мисс Дэвис]Мисс Дэвис, пойдёте со мной на выпускной?
MoxВ Америке у нас есть законы. Законы против убийств, законы против воровства. И просто принято, что, будучи членом американского общества, ты будешь жить по этим законам. В Уэст-Кэнане, Техас, есть другое общество со своими законами. Футбол — это образ жизни.
Charlie TweederДжонатан Моксон, вы арестованы за то, что не разделся перед какой-то второкурсницей, которая хочет облить тебя своим языком. Теперь снимай чёртову одежду и садись в машину.
Coach Bud KilmerНикогда не показывай слабость, единственная боль, которая имеет значение — это та, что ты причиняешь.
TweederНу мы там все голые, у нас наручники и классные штуки для игры, так что снимай одежду и залезай в машину.
Charlie Tweeder[насчёт украденной полицейской машины]Они тупы, как ящик с шариками, но мы там все голые, а у нас наручники и классные штуки, с которыми можно поиграть.
Coach Bud Kilmer[отводит Моксона в сторону после тренировки, говорит с ним тихо]Ты мне не подчиняешься — я тебя похороню. Я знаю про твою стипендию в Брауне. Твои оценки под прицелом. Не думай ни на секунду, что я не могу **** с твоими документами и сорвать всю эту сделку.
Billy Bob[подшивая себя перед важной игрой]И хоть пойду я долиной смертной тени, не убоюсь х#йлей из Бингвилля. И да, хоть пойду я долиной смертной тени...