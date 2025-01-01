Меню
Charlie Tweeder Ты меня слушаешь? Все эти с***и — просто труселя сбрасывают. Понимаешь? Вот и всё.
Mox Что?
Charlie Tweeder Слушай. Дашь им Перкоцет, пару Викодинов и пару бутылок пива — и труселя упадут. Очень эффективно.
Mox [смеётся]
Charlie Tweeder [эмфатично] Это здорово.
Mox Твидер, как думаешь, тебе понравится в тюрьме?
Charlie Tweeder [не обращает внимания] Не знаю.
Charlie Tweeder [смотрит в свой джокстреп] Что за х##ня?
Mox Если мы выйдем туда и сделаем всё кое-как, потому что боимся, у нас останется лишь оправдание. Мы всегда будем гадать, а что было бы, если... Но если мы выйдем и отдадим этому всё без остатка... вот это и есть героизм. Давайте будем героями!
Billy Bob Я точно люблю эту собаку.
Mox Мне кажется, это свинья.
Billy Bob Да.
Mox Играть в футбол в Уэст-Кэнан могло быть шансом всей твоей жизни, но я не хочу твою жизнь!
Charlie Tweeder [поет] "Она разбила мне сердце, так что я ей челюсть разбил."
Miss Davis А теперь повторяйте за мной: пенис, пенис, пенис; вагина, вагина, вагина!
Mox [после того, как Килмер вышел из раздевалки после того, как задушил Моксона] Перед этой игрой Килмер сказал: «48 минут — на следующие 48 лет твоей жизни». Я говорю: «П#здец этому». П#здец. Ладно? П#здец. Давайте выйдем туда и сыграем следующие 24 минуты так, как будто это последние 24 минуты, и отдадим всё на поле. У нас будет вся оставшаяся жизнь, чтобы быть посредственными, но сейчас у нас есть шанс сыграть, как боги, в эту половину игры.
Charlie Tweeder Эй, хочешь увидеть новый танец Твидера в зачётной зоне?
[Твидер танцует]
Charlie Tweeder Знаешь, как он называется?
Mox Как?
Charlie Tweeder Новый танец Твидера в зачётной зоне.
Miss Davis Кто-нибудь может назвать распространённое сленговое слово для мужской эрекции?
Student Стояк? Стояк — это оно?
Miss Davis Да! Стояк — отлично, стояк — очень даже отлично!
Miss Davis Мужская эрекция? Палка в палатке, дубина в бою, сосулька готова, марш пошёл...
Miss Davis Отлично...
Mox Твердый, твердый, мистер Мортис, ригор мортис наступил, ракета плоти, волшебная бобовая стрелка Джека, высокий Томми, гриб на палке, мистер Грибная Голова, фиолетовый йогуртовый метатель... и, э-э, Педро.
Miss Davis Педро?
Mox Угу.
Police Officer Эти ребята сейчас совсем озверели. Вчера ночью они угнали полицейскую машину.
Bar Man Да ну?
Police Officer Да! И ещё показали свои яйца!
Bar Man Показали свои яйца?
Police Officer Да! Они прижали свои фаллы к стеклу в клубе Алано, пока дамы репетировали рождественский спектакль.
Billy Bob Десятка... десятка... чёртова десятка!
Charlie Tweeder Девчонки, заткнитесь и держитесь за сиськи!
Police Officer Поздравляю.
Charlie Tweeder И тебя тоже с поздравлениями.
Police Officer С чем поздравлять?
Charlie Tweeder За то, что носишь такие милые шапочки с надписью «поймай меня».
Police Officer Поймай меня?
Charlie Tweeder Не сразу. После пары рюмок...
Coach Bud Kilmer Ты, наверное, самый тупой умный парень, которого я знаю.
Mo Moxon Кайл, ты что, секту основал?
Kyle Ага.
Mo Moxon Это так мило!
Billy Bob Это стрип-клуб, чувак. Я здесь работать пришёл!
Coach Bud Kilmer [тренеру, в раздевалке на перерыве, Вендэлл на столе] Дайте ему укол!
Mox Если ты ему этот укол дашь, ищи себе другого чёрт##ого квотербэка.
Coach Bud Kilmer Готов потерять стипендию, парень?
Mox Если это убережёт иглу от его ноги — без вопросов.
Coach Bud Kilmer Хорошо.
Mox Чёрт с ним, я пас.
Billy Bob [пялится на грудь мисс Дэвис] Мисс Дэвис, пойдёте со мной на выпускной?
Mox В Америке у нас есть законы. Законы против убийств, законы против воровства. И просто принято, что, будучи членом американского общества, ты будешь жить по этим законам. В Уэст-Кэнане, Техас, есть другое общество со своими законами. Футбол — это образ жизни.
Charlie Tweeder Джонатан Моксон, вы арестованы за то, что не разделся перед какой-то второкурсницей, которая хочет облить тебя своим языком. Теперь снимай чёртову одежду и садись в машину.
Coach Bud Kilmer Никогда не показывай слабость, единственная боль, которая имеет значение — это та, что ты причиняешь.
Tweeder Ну мы там все голые, у нас наручники и классные штуки для игры, так что снимай одежду и залезай в машину.
Coach Bud Kilmer Тяжёлый труд многих, растоптанный неуважением немногих.
Bud Kilmer Интересно, ты вообще знаешь, в чём разница между чихом и мокрым пук#м?
Чарли Твидер [Мокс выстраивает второй состав в необычной формации] Что за хр#нь за нападение такое? Килмер его сейчас сожрёт, смотри...
[Килмер свистит в свисток]
Mox Дарси довольно умная. Она получает только отличные оценки.
Julie Harbor Она "тянет" не только это.
Чарли Твидер [тренер собирается сделать укол в колено Уэнделла, пока другие игроки заходят] Эй, тренер, я слышал щелчок. Я... ну, думаю, он серьезно поранился.
Тренер Бад Килмер Да ну тебя! Вы ничего в этом не понимаете! Самоотдача, командная игра!
Лэнс Харбор [вваливается на костылях] А я понимаю. Не делай этого, Уэнделл... это не стоит того, чувак.
Тренер Бад Килмер [к Уэнделлу] Ты собираешься слушать этого калеку... который молится, чтобы мы проиграли, чтобы он стал недостающим звеном?
Уэнделл Может, мне и не стоит этого делать.
Тренер Бад Килмер [к остальным игрокам] Отвалите отсюда...
Лэнс Харбор [к Уэнделлу] Не делай этого.
Тренер Бад Килмер ...пока я не потерял терпение!
Тренер Бад Килмер [хватая Лэнса] Убирайтесь!
Чарли Твидер Не делай этого.
Билли Боб [к Килмеру] Если эта игла коснется ноги Уэнделла, клянусь Богом, на могиле своей матери, я оторву тебе руки и убью ими!
Тренер Бад Килмер [в шоке] Ты не лезь в это, Билли Боб! Это тебя не касается!
Мокс Это касается всех нас. Мы пашем ради тебя. Круглый год играем с травмами, с простудами, и почти всё время боимся, что облажаемся, и ты нас порешь, потому что ты
Мокс [Килмер пытается захлопнуть дверь перед Моксом, но Мокс удерживает её] на самом деле нас по##й. Тебе важен только твой следующий титул.
Charlie Tweeder [Показывает зад Моксу и Билли Бобу через окно грузовика] Привет, парни! Привет! Я встал еще на рассвете и хотел вам задать вопрос.
Charlie Tweeder Что с Кэрри Энн Бейкер?
Billy Bob Подруга Дарси?
Charlie Tweeder О боже! У неё такой взгляд. Как будто я только что свалилась с дерева «я буду сосать твой х#й» и зацепилась за все ветки по пути вниз!
Mox Нам нельзя бояться проигрывать. В этой игре нет места страху!
Sam Moxon Я воспитывал тебя как победителя, так что, чёрт побери, побеждай!
Charlie Tweeder Скажи, что я тупой, и что сейчас мне прилетит по яйцам.
Billy Bob Смешно.
Charlie Tweeder Разве не смешно? Вот что я и имею в виду. Им надо переименовать шоу в «Самые смешные попадания по яйцам в Америке».
Darcy Детка, я так загорелась, думая о следующем году, штате Флорида и будущем, что, кажется, мне стоит стать твоим принимающим.
Lance Harbor Вот, детка!
Darcy Ну, не прямо «вот тут», а где-то рядом.
Charlie Tweeder [после угона полицейской машины] Меня посадят в тюрьму!
Mox Я хороший парень. Я всегда был хорошим. В чём мой прок от того, что я хороший?
[смотрит на коробку с презервативами]
Mox Мне 18 лет, я же не женат на ней. Она меня позвала. Я просто вежливый, да, Кайл?
[пауза]
Mox Кайл?
Kyle Я отвечаю только на одно имя. Я Великий и Почётный А-али Акбар Шабаз Да.
Mox Это куча имён.
Kyle Но бог один. Слава Аллаху.
Mox А если бы у Аллаха был шанс, он бы трахнул Дарси? Думаю, да.
Coach Bud Kilmer Твой папаша был бездарным ссыкуном, но хоть слушал!
Coach Bud Kilmer Плачь реку, ты жирный п#з#ц младенец!
Charlie Tweeder [насчёт украденной полицейской машины] Они тупы, как ящик с шариками, но мы там все голые, а у нас наручники и классные штуки, с которыми можно поиграть.
Coach Bud Kilmer [отводит Моксона в сторону после тренировки, говорит с ним тихо] Ты мне не подчиняешься — я тебя похороню. Я знаю про твою стипендию в Брауне. Твои оценки под прицелом. Не думай ни на секунду, что я не могу **** с твоими документами и сорвать всю эту сделку.
Billy Bob [подшивая себя перед важной игрой] И хоть пойду я долиной смертной тени, не убоюсь х#йлей из Бингвилля. И да, хоть пойду я долиной смертной тени...
