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Летняя ночь в Барселоне Летняя ночь в Барселоне
Киноафиша Фильмы Летняя ночь в Барселоне Летняя ночь в Барселоне, 2013: актеры и роли
Barcelona, nit d'estiu Летняя ночь в Барселоне 2013 / Испания
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Летняя ночь в Барселоне, 2013: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дани де ла Орден Дани де ла Орден Dani de la Orden
В ролях
Франческ Коломер Мар дель Ойо Mar del Hoyo Лаура Диаз Сара Эспигуль Луис Фернандес Luis Fernández Марк Гарсиа Коте Алекс Моннер Àlex Monner Жан Корнет Jan Cornet
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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