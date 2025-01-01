Tim JenisonСуществует ещё такая современная идея, что искусство и технологии никогда не должны пересекаться — знаешь, ты учишься либо на технолога, либо на художника, но никогда на того и другого... А в Золотой Век это был один и тот же человек.
Tim JenisonУ меня ушло около получаса, чтобы научиться обращаться с кистью.
Philip SteadmanС помощью устройства Тима это нелегко, но как-то тебя действительно превращает в машину... Ты становишься машиной. Был ли Вермеер машиной? Возможно, Вермеер был достаточно решителен, чтобы сказать себе: «Я стану машиной».
Penn JilletteТим побывал в невесомости на тренировочном самолёте для астронавтов и устроил, чтобы я тоже попробовал. Я стошнил себе на волосы.
Tim JenisonЗнаешь, этот проект — как смотреть, как сохнет краска.
Tim JenisonЯ обычно делаю что-то до тех пор, пока это не становится едва ли приемлемым, а иногда эта черта оказывается превышена.
Penn JilletteМузеи не дают в аренду вещи 1600-х годов видеоинженерам с каким-то странным хобби.
Натали ДженисонЕсли что-то пойдёт не так, твоё полотно в безопасности, да?
Тим ДженисонНет, я так не скажу... Но, знаешь, я всегда могу начать сначала.