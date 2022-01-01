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Globe: Укрощение строптивой
Globe: Укрощение строптивой, 2012: актеры и роли
Shakespeare's Globe Theatre: The Taming Of The Shrew
Globe: Укрощение строптивой
2012 / Великобритания
4.7
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13
голосов
Рейтинг IMDb: 8.3
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Globe: Укрощение строптивой, 2012: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Тоби Фроу
Toby Frow
В ролях
Саймон Пэйсли Дэй
Саманта Спайро
Samantha Spiro
Том Андерсон
Tom Anderson
Дэвид Бимз
Джейми Бимиш
Майкл Бертэншоу
Пип Донахи
Pip Donaghy
Патрик Драйвер
Patrick Driver
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