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Globe: Укрощение строптивой
Киноафиша Фильмы Globe: Укрощение строптивой Globe: Укрощение строптивой, 2012: актеры и роли
Shakespeare's Globe Theatre: The Taming Of The Shrew Globe: Укрощение строптивой 2012 / Великобритания
4.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
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Globe: Укрощение строптивой, 2012: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Тоби Фроу Toby Frow
В ролях
Саймон Пэйсли Дэй Саманта Спайро Саманта Спайро Samantha Spiro Том Андерсон Tom Anderson Дэвид Бимз Джейми Бимиш Майкл Бертэншоу Пип Донахи Pip Donaghy Патрик Драйвер Patrick Driver
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