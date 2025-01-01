Annika [подходя к ней на парковке] Ты выглядишь так, будто любишь потусоваться.

Megan Ну... вроде как я с вечеринки.

Annika Круто. Значит... мы толком не верим, но все забыли свои паспорта. Обычно мы просто сами бы сходили за пивом. Но, похоже, нам на вид не больше 21. Дико, да? Я знаю. Эм, если дать тебе немного денег, ты не могла бы помочь нам с этой проблемой и купить шесть банок или что-то в этом роде?

Annika Эм, можешь оставить сдачу себе.

Megan [ошарашена] Ладно. Кто-то сделал то же для меня в твоём возрасте, так что я сделаю для тебя. Это как обряд посвящения, да?

Annika Да. Да, знаешь, у меня было хорошее предчувствие насчёт тебя.