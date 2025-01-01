Меню
Megan Нельзя постоянно откладывать то, чего хочешь, на какой-то вымышленный будущий момент. Надо сжать зубы и слушать своё сердце.
Craig Я никогда не думал, что к взрослой жизни мне всё ещё придётся искать своё место. Я думал, оно само приходит, когда есть работа и семья. Но на самом деле — ты один.
Bethany Чего она хочет?
Megan Чтобы ты подала ей лимонад и задала пять-десять вопросов о её жизни.
Bethany [пауза] Если плохо обращаться с человеком, думаешь, он просто рад будет отпустить тебя.
Megan У меня что-то на лице?
Annika Да. Слюна моего папы.
Megan О, б##ь.
[последние реплики]
Megan Так ты слышал эту про взрослую женщину, которая влюбилась в реально злого адвоката?
Craig Смешно?
Megan Очень смешно.
Craig Иди сюда.
Megan [шаги внутрь] Закрой дверь.
Craig [обсуждение дела] Во время медиации моя клиентка согласилась вернуть мужу два своих пистолета, а теперь она решила, что это были подарки на годовщину.
Megan Вау, романтично. Ты выиграешь?
Craig Надеюсь, да, потому что я бы не вынес увидеть мать, разлучённую с её оружием.
Annika [подходя к ней на парковке] Ты выглядишь так, будто любишь потусоваться.
Megan Ну... вроде как я с вечеринки.
Annika Круто. Значит... мы толком не верим, но все забыли свои паспорта. Обычно мы просто сами бы сходили за пивом. Но, похоже, нам на вид не больше 21. Дико, да? Я знаю. Эм, если дать тебе немного денег, ты не могла бы помочь нам с этой проблемой и купить шесть банок или что-то в этом роде?
Megan О, Боже.
Annika Эм, можешь оставить сдачу себе.
Megan [ошарашена] Ладно. Кто-то сделал то же для меня в твоём возрасте, так что я сделаю для тебя. Это как обряд посвящения, да?
Annika Да. Да, знаешь, у меня было хорошее предчувствие насчёт тебя.
Megan Это один из нас двоих.
Megan Ладно, я скажу тебе две вещи, которые я поняла, отойдя от школьной жизни. Во-первых, много той математики, которую тебе впаривают и обещают, что ты будешь ей пользоваться, — ты никогда её не применишь. Тебе никогда не пригодятся параболы, и уж точно не нужно знать фигуры с более чем восьмью чёртовыми сторонами.
Megan Это вообще не имеет смысла, так что просто, б##ь, подавай в суд. Извини, это не должно было быть шуткой про адвокатов.
Craig Это не шутка, если она не оскорбительна.
Megan Не заставляй меня плакать. Моя тушь и так уже п#з#ц как размазана.
Megan Я понимаю, что кажется глупым строить чёткие планы на будущее. Но ещё глупее — не задумываться, кто ты и что тебя делает счастливым. Иначе ты просто плывёшь по течению.
