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Ride Along Совместная поездка 2014 / США
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Награды и номинации фильма Совместная поездка

Вся информация о фильме
MTV Movie Awards 2014 MTV Movie Awards 2014
Лучшая комедийная роль
Номинант
Лучший экранный дуэт (Лучшая экранная команда)
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Праздники
Праздники
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Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
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Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Дозор Джунглей: Кругосветка
Дозор Джунглей: Кругосветка
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Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
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