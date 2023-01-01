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Совместная поездка
Награды и номинации фильма Совместная поездка
Ride Along
Совместная поездка
2014 / США
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6.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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MTV Movie Awards 2014
Лучшая комедийная роль
Номинант
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