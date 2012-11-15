Десять лет назад дело писателя Майкла Питерсона раскололо американское общество. За убийство своей жены Питерсон получил пожизненный срок без права на досрочное освобождение. Видевшие документальную картину «Убийство на лестнице» едва ли могут забыть тот шок, который они испытали, наблюдая за тем, как Майклу Питерсону выносят обвинительный приговор, не имея ни одного безусловного доказательства его вины.

И вот, в 2010 году, десять лет спустя после смерти Кэтлин Петерсон, в деле произошел новый драматический поворот. Беспрецедентный скандал потряс Северную Каролины: по обвинению в фальсификации результатов анализов на скамью подсудимых садится Дуэн Дивер, начальник экспертной лаборатории Департамента полиции штата. Если обвинитель Давид Рудольф сможет доказать злой умысел в действиях Дивера, у Макла Питерсона появится шанс на повторное рассмотрение дела.