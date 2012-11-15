7.5
7.5

Лестница 2

, 2013
The Staircase 2
Франция / документальный, драма / 18+
Постер фильма Лестница 2
7.5

О фильме

Десять лет назад дело писателя Майкла Питерсона раскололо американское общество. За убийство своей жены Питерсон получил пожизненный срок без права на досрочное освобождение. Видевшие документальную картину «Убийство на лестнице» едва ли могут забыть тот шок, который они испытали, наблюдая за тем, как Майклу Питерсону выносят обвинительный приговор, не имея ни одного безусловного доказательства его вины.

И вот, в 2010 году, десять лет спустя после смерти Кэтлин Петерсон, в деле произошел новый драматический поворот. Беспрецедентный скандал потряс Северную Каролины: по обвинению в фальсификации результатов анализов на скамью подсудимых садится Дуэн Дивер, начальник экспертной лаборатории Департамента полиции штата. Если обвинитель Давид Рудольф сможет доказать злой умысел в действиях Дивера, у Макла Питерсона появится шанс на повторное рассмотрение дела.

В ролях

Кэйтлин Этуотер
Брэд Бэннон
Freda Black
Lori Campbell
Tracey Cline
David Crabtree
Режиссер Жан-Ксавье Де Листрад
Сценарист Жан-Ксавье Де Листрад
Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 15 ноября 2012
Дата выхода
15 ноября 2012 Нидерланды
29 января 2013 Франция
Производство What's Up Films, Canal+, Planète Justice
Другие названия
The Staircase II: The Last Chance, Soupçons 2: La dernière chance, Storyville: Death on the Staircase - The Last Chance, Οι σκάλες II: Η τελευταία ευκαιρία, Лестница 2

Рейтинг фильма

7.5
Оцените 11 голосов
7.4 IMDb

Отзывы о фильме

Проект «Конец света»
Проект «Конец света»
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
Ангелы Ладоги
Ангелы Ладоги
2026, Россия, драма, исторический, военный
Вот это драма!
Вот это драма!
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Коммерсант
Коммерсант
2026, Россия, драма, экранизация
Приключения желтого чемоданчика
Приключения желтого чемоданчика
2026, Россия, семейный, комедия, приключения, фэнтези
Твое сердце будет разбито
Твое сердце будет разбито
2026, Россия, мелодрама
Родительский дом
Родительский дом
2025, Беларусь / Россия, комедия, семейный
Моя собака - космонавт
Моя собака - космонавт
2026, Россия, семейный, приключения, комедия, детский
Домовенок Кузя 2
Домовенок Кузя 2
2026, Россия, комедия, семейный, фэнтези, детский
Супер Марио: Галактическое кино
Супер Марио: Галактическое кино
2026, Япония / США, приключения, анимация, комедия, семейный, фэнтези, экранизация , ужасы
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Нормал
Нормал
2026, Канада / США, боевик, криминал, триллер
Заманчивое предложение: ведьм на Руси определяли по безобидному вопросу – сейчас даже звучит смешно (а тогда могли казнить)
«Мал ростом и некрасив»: из-за обидного прозвища Лермонтов ополчился на весь белый свет – испортил жизнь десяткам женщин
Чехов одной резкой фразой объяснил разницу между мужчиной и женщиной — такое в учебниках не увидишь
«Сверхи» в мире «Острых козырьков»: в этом уникальном фэнтези 3 почти идеальных сезона (а еще 18+ и море крови)
До нового сезона «Первого отдела» как до Луны — но с этим 12-серийным детективом от НТВ скучать не придется
3 свежих сериала смотрела и не могла оторваться: вышли полностью, а оценки у всех 8+ – рекомендую
Битва за $148 млн: Apple TV+ превратили культовую мангу в шедевр со 100% свежести — не сериал, а «просто золото»
«Вокзал для двоих» угадают все, а дальше — проверка для избранных: назовите фильм по одному кадру с Гурченко (тест)
«Это огонь, ребята»: из-за «Невского» вы могли пропустить сильный детектив НТВ с Васильевым, Шведовым и Маковецким с рейтингом 8
90% зрителей «никогда не слышали» о продолжении «Ивана Васильевича» — в СССР его могли посмотреть только «избранные»
Такую как Хюррем в гарем бы точно не взяли: зачем на самом деле турецких наложниц раскармливали до 150 кг
