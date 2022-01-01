Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Убойный монтаж"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Под давлением
Отзывы о фильме «Под давлением»
Blood Pressure
Под давлением
2012 / Канада
Трейлер
6.5
Оцените
19
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Отзывы о фильме «Под давлением»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2 комментария
Тор: Любовь и гром
5 комментариев
Открытое море: Монстр глубины
9 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
В прокате
Премьеры
Онлайн
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Рецензия
Отзывы
2021, Россия, семейный, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Рецензия
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Рецензия
Отзывы
2022, США, боевик, приключения
Не звезди!
Написать отзыв
2022, Франция, комедия
Мир Юрского периода: Господство
Отзывы
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Три кота и море приключений
Отзывы
2022, Россия, анимация, приключения
Клаустрофобы. Долина дьявола
Написать отзыв
2022, США, триллер
Асфальтовое солнце
Написать отзыв
2021, Россия, драма
Related video
Вот какие сцены цензура вырезала из «Иронии судьбы»
Бузова 2.0: блеснувшую формами Долину подняли на смех
Поцелуи с Басковым даром не прошли: Ивлеева ошеломила признанием
Тест: Ответьте всего на 5 вопросов, и мы точно угадаем ваш возраст
«Какое ты имеешь право?»: Николаев публично растоптал Галкина
Помните дочь Жади из «Клона»? Теперь ее не узнает даже «мать»
Эти 4 знака Зодиака могут сглазить даже близких – хватит одного слова
Смехотворная подачка: звезда «Вечного зова» разнесла российские пенсии
Обошелся парой слов: Васильев высказался о будущем «Модного приговора»
Совсем другая концовка: вот что вырезали из «Москва слезам не верит»
Самые дорогие съемки: Волочкова лишилась кольца за 60 миллионов
«Винить надо себя»: Тарасова припечатала закатившую истерику Трусову
Авторизация по e-mail