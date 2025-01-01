Benjamin FordТы гордишься тем, что сделал? Или, может, просто не хочешь забывать.
Emil KovacИногда вещи становятся частью тебя, хочешь ты того или нет.
Emil KovacТогда я не был готов умереть. Теперь я готов. Нажимай на курок. Ты разве не знаешь, что я сделал?
Title CardВ 1992 году сербская армия вторглась в соседнюю Боснию, начав войну, отмеченную масштабными резнями мирных жителей под предлогом этнической чистки. Более 200 000 человек погибли в этом геноциде — больше, чем в любом другом европейском конфликте после Второй мировой войны. В 1995 году американские войска и их союзники по НАТО вмешались, начав операцию «Решительная сила».
Emil KovacТы даже не представляешь, как тебе повезло. Моя страна красива, но на всём лежит невидимый слой крови. Большинство этого не видит, а я специализируюсь именно на этом. Куда ни глянь — кругом красное.
Emil KovacНе двинешься, да? Я знаю это чувство. Три года я испытывал почти то же самое. Меня ранили в спину, и я был парализован с шеи вниз, почти не мог говорить. А ты *знаешь*, как я люблю поговорить.