Цитаты из фильма Сезон убийц

Цитаты из фильма Сезон убийц

Benjamin Ford Ты гордишься тем, что сделал? Или, может, просто не хочешь забывать.
Emil Kovac Иногда вещи становятся частью тебя, хочешь ты того или нет.
Emil Kovac Тогда я не был готов умереть. Теперь я готов. Нажимай на курок. Ты разве не знаешь, что я сделал?
Title Card В 1992 году сербская армия вторглась в соседнюю Боснию, начав войну, отмеченную масштабными резнями мирных жителей под предлогом этнической чистки. Более 200 000 человек погибли в этом геноциде — больше, чем в любом другом европейском конфликте после Второй мировой войны. В 1995 году американские войска и их союзники по НАТО вмешались, начав операцию «Решительная сила».
[первые реплики]
Эмиль Ковач Восемнадцать лет я ждал.
[встаёт, чтобы уйти]
Серб И что теперь?
Эмиль Ковач Охота. Я иду на охоту.
Emil Kovac Ты даже не представляешь, как тебе повезло. Моя страна красива, но на всём лежит невидимый слой крови. Большинство этого не видит, а я специализируюсь именно на этом. Куда ни глянь — кругом красное.
[последние реплики]
Chris Ford [открывая дверь] Привет.
Benjamin Ford Извини, что опоздал.
[они обнимаются]
Chris Ford Идём, я хочу тебя с кем-то познакомить...
Emil Kovac Теперь твоя очередь. Ты расскажешь...
Benjamin Ford Военные байки?
Emil Kovac Да.
Benjamin Ford Большинство из них — враньё.
Emil Kovac Большинство, но некоторые...
Benjamin Ford Если они правдивы, кто захочет о них говорить?
Emil Kovac Как иначе сохранить прошлое живым?
Benjamin Ford Прошлое мёртвое, так и пусть останется.
Emil Kovac Думаешь, немного боли заставит меня сдаться?
Benjamin Ford Я вот не знаю.
Emil Kovac А если мне боль нравится?
Benjamin Ford Возможно, сегодня твой счастливый день.
Emil Kovac Не двинешься, да? Я знаю это чувство. Три года я испытывал почти то же самое. Меня ранили в спину, и я был парализован с шеи вниз, почти не мог говорить. А ты *знаешь*, как я люблю поговорить.
Benjamin Ford [К Ковачу] Ты странный тип.
