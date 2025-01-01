Title Card В 1992 году сербская армия вторглась в соседнюю Боснию, начав войну, отмеченную масштабными резнями мирных жителей под предлогом этнической чистки. Более 200 000 человек погибли в этом геноциде — больше, чем в любом другом европейском конфликте после Второй мировой войны. В 1995 году американские войска и их союзники по НАТО вмешались, начав операцию «Решительная сила».