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Неудержимые 3
Отзывы о фильме «Неудержимые 3»
The Expendables 3
Неудержимые 3
2014 / США / Франция
Трейлер
6.9
Оцените
31
голос
Рейтинг IMDb: 6.1
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Шверценберг
16 февраля 2016, 02:26
Оценка
Ответ на сообщение Badgio от 27/08/2014 - 01:32:18
Эх, вот если бы не дурацкий рейтинг, наверняка Гибсон включил бы режим Безумного Макса и тогда спасайся кто может!!!✊
16 февраля 2016, 02:26
0
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Шверценберг
16 февраля 2016, 02:26
Оценка
Ответ на сообщение khaos11 от 27/08/2014 - 17:08:32
И со своей задачей он неплохо справился. Без Бандераса фильм потерял бы половину и без того мизерного веселья.
Ответ на сообщение Сибирский Шрек от 27/08/2014 - 07:14:03
Да, жаль. А то я уже навострил ноги сходить на взрослую версию! Помню когда Слай бил себя пяткой по шекам и со словами "дабудет олдскул" начал снимать неудержимых. На мой взгляд первый фильм на 3+ . Хороша сама идея и команда из любимых героев детства. Второй самый удачный. Шедевр - роль Ван Дама, собой он украсил фильм , а как грациозно он прошелся Слаю пяточкой по сопатке!!! И Стетхем молодец, со словами "обожаю классику" надел кастеты и сделал своему противнику пластическую операцию. С юмором в фильме тоже порядок! Но когда в трейлере 3-го фильма я увидел надпись 12+ , начал подозревать что дело пахнет керосином.✊
16 февраля 2016, 02:26
0
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khaos11
16 февраля 2016, 02:26
Оценка
Да что вы за Бандероса-то одного зацепились! Ну чешет чувак без умолку и то-то. Даж не смешно, а выглядит как попытка разбавить унылое действо.
16 февраля 2016, 02:26
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Toporock
16 февраля 2016, 02:26
Цитата (Сибирский Шрек, 26/08/2014 - 16:37:28):
быть таким слюнявым..
А я тут совершенно случайно углядел в расписании кинотеатров, версию 18+ НЕУДЕРЖИМЫЕ ✌️ , я то точно не пойду проверять, но может как раз там что то по жесче✊
16 февраля 2016, 02:26
0
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Toporock
16 февраля 2016, 02:26
Цитата (Gunslinger7, 22/08/2014 - 15:26:39):
Сибирский Шрек "Голодные игры" - хороший фильм. По крайней мере, вторая часть. Единственная из современных, кто напомнила мне не раз смотренного "Бегущего человека"
мне первая показалась хорошей, если бы не собаки в конце, а вторая уже так, бабки зарабатывать создавалась✊
16 февраля 2016, 02:26
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Swi4e1
16 февраля 2016, 02:27
Ответ на сообщение Badgio от 20/08/2014 - 13:30:04
Да куда ты собрался идти ??? ✊ . Ни ходи даже , лучше проешь эти деньги =))) Фильм реально чушь , смотреть вообще нечего.
16 февраля 2016, 02:27
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Очевидец
16 февраля 2016, 02:27
Да это просто как театральный "чёс" со звёздами по провинции.✊ Минимум расходов - максимум доходов. Сценарий и диалоги скорее всего пишет на коленке сам Сталлоне. Сюжет на один и тот же мотив во всех фильмах этого сериала. И в итоге получается, что звёздам и нечего сказать и нечего сыграть - просто очередное "дефиле" на экране.✊
16 февраля 2016, 02:27
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Swi4e1
16 февраля 2016, 02:27
ну и ГА*НО третья часть. Я даже уснул под конец в кинотеатре. Ужасный сценарий , одна трельба , трельба , рельба.... Нудный до ужаса. БРЕД КОРОЧЕ РЕДКОСТНЫЙ !!
0/10
16 февраля 2016, 02:27
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fanbunga
16 февраля 2016, 02:27
Ответ на сообщение Сибирский Шрек от 21/08/2014 - 07:56:27
Я вот какую штуку заметила, когда мы еще на самых первых Неудержимых ходили...
Зал был полон. И было много пар уверенно за тридцатник. Дяденьки были конкретные, такие любители радио Шансон, а тетеньки при них были фигуристые, в интересных платьях, прямо как для коктейля, на шпильках и с клатчами. Видно, не часто в кино выбираются, может ваще раз в год. Типа праздник. Потом правда, они нормально пиво стали пить, отложив свои клатчи в сторону, и попкорм хрумкать. Причем, за пивом ходили в основном тетеньки✌️
Так что любовь народная у Неудержимых есть. И наверное будет✊ .
Кстати, у нас пацаны прынципиально пиратку смотреть не стали, а пошли в кино, потом сравнили, говорят, дублях у пиратов даже лучше, ближе к тексту.
16 февраля 2016, 02:27
0
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PiroJok
16 февраля 2016, 02:27
Сталоне фу фу фу, как потекшая восковая фигура, брр. И 2 часа смотреть на старые морщинистые рожи, вообще как то сомнительно.. Но я думаю, все люди адекватные и никто о этого фильма шедевра с вменяемыми диалогами и не ждал ( про юмор я вообще молчу). О концепции этих двух часов всех сразу же ставят в известность еще в титрах: "автор СЮЖЕТА и СЦЕНАРИЯ Сильвестр Сталоне".
Но помимо этого претензия и его актерской игре, всю дорогу гневно морщит и без того морщинистый носик, и вдвоем они с Лундгреном ну совсем бездарщина. Не жмотился бы и отдал бы свою роль Келлану Латсу, и было бы что то типа Лузеров или Команды А, ну да ладно..
Ну и конечно не обошлось без наших любимых фразочек, типичных для таких анаболических фильмов, например перед самозабвенной стрельбой из пулемета: "Ну что! Подстрижем газон!!" ахахах, просто мрак
или "-Но ты же должен был доставить меня в суд в Гаагу! -"Я. Твоя. Гаага!" и пуля в голову. Это нечто )))
Не могу это оценивать, и так все понятно ))
16 февраля 2016, 02:27
0
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Kirill86
16 февраля 2016, 02:27
Оценка
Цитата (PLAT, 15/08/2014 - 11:12:49):
Полностью согласен!
5/10 такую оценку поставил только из-за Бандероса))))
16 февраля 2016, 02:27
0
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Kirill86
16 февраля 2016, 02:27
Оценка
ну кто ходил✊
16 февраля 2016, 02:27
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khaos11
16 февраля 2016, 02:28
Оценка
Цитата (Сибирский Шрек, 12/08/2014 - 14:10:05):
Достало!! Был нормальный проект, для нас, без жен, без детей, нет надо было и туда свой пятак замочить!!!Обидно,и прошу прощения у всех за жаргонизм, стремно.. Всё,обиделся ,пойду налью вискаря и буду слушать Высоцкого..
Шрек, ну не все так плохо ж. Можно ж порой и пересматривать подзабытые боевички. Некоторые из них только радуют даже с годами. Недавно за много лет пересматривал "Разрушителя". Эталонный образчик.
16 февраля 2016, 02:28
0
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fanbunga
16 февраля 2016, 02:28
Ответ на сообщение Сибирский Шрек от 12/08/2014 - 14:10:05
может успокою, не знаю.✊ Третьи не хуже вторых, по-моему (ой, а Джет Ли в какой части сковородками дрался? любимый момент✊ ). Короче, не так всё плохо. Драмы как таковой нет, зато есть молодая кровь плюс Бандерас, который тут в роли клоуна. Гибсон вполне безумен. В остальном всё на месте, дружба, рок-н-ролл.
пойду налью вискаря и буду слушать Высоцкого..
наш человек!
16 февраля 2016, 02:28
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Эх, вот если бы не дурацкий рейтинг, наверняка Гибсон включил бы режим Безумного Макса и тогда спасайся кто может!!!✊
И со своей задачей он неплохо справился. Без Бандераса фильм потерял бы половину и без того мизерного веселья. Ответ на сообщение Сибирский Шрек от 27/08/2014 - 07:14:03
Да, жаль. А то я уже навострил ноги сходить на взрослую версию! Помню когда Слай бил себя пяткой по шекам и со словами "дабудет олдскул" начал снимать неудержимых. На мой взгляд первый фильм на 3+ . Хороша сама идея и команда из любимых героев детства. Второй самый удачный. Шедевр - роль Ван Дама, собой он украсил фильм , а как грациозно он прошелся Слаю пяточкой по сопатке!!! И Стетхем молодец, со словами "обожаю классику" надел кастеты и сделал своему противнику пластическую операцию. С юмором в фильме тоже порядок! Но когда в трейлере 3-го фильма я увидел надпись 12+ , начал подозревать что дело пахнет керосином.✊
А я тут совершенно случайно углядел в расписании кинотеатров, версию 18+ НЕУДЕРЖИМЫЕ ✌️ , я то точно не пойду проверять, но может как раз там что то по жесче✊
Да куда ты собрался идти ??? ✊ . Ни ходи даже , лучше проешь эти деньги =))) Фильм реально чушь , смотреть вообще нечего.
0/10
Я вот какую штуку заметила, когда мы еще на самых первых Неудержимых ходили...
Зал был полон. И было много пар уверенно за тридцатник. Дяденьки были конкретные, такие любители радио Шансон, а тетеньки при них были фигуристые, в интересных платьях, прямо как для коктейля, на шпильках и с клатчами. Видно, не часто в кино выбираются, может ваще раз в год. Типа праздник. Потом правда, они нормально пиво стали пить, отложив свои клатчи в сторону, и попкорм хрумкать. Причем, за пивом ходили в основном тетеньки✌️
Так что любовь народная у Неудержимых есть. И наверное будет✊ .
Кстати, у нас пацаны прынципиально пиратку смотреть не стали, а пошли в кино, потом сравнили, говорят, дублях у пиратов даже лучше, ближе к тексту.
Но помимо этого претензия и его актерской игре, всю дорогу гневно морщит и без того морщинистый носик, и вдвоем они с Лундгреном ну совсем бездарщина. Не жмотился бы и отдал бы свою роль Келлану Латсу, и было бы что то типа Лузеров или Команды А, ну да ладно..
Ну и конечно не обошлось без наших любимых фразочек, типичных для таких анаболических фильмов, например перед самозабвенной стрельбой из пулемета: "Ну что! Подстрижем газон!!" ахахах, просто мрак или "-Но ты же должен был доставить меня в суд в Гаагу! -"Я. Твоя. Гаага!" и пуля в голову. Это нечто )))
Не могу это оценивать, и так все понятно ))
Полностью согласен!
5/10 такую оценку поставил только из-за Бандероса))))
Шрек, ну не все так плохо ж. Можно ж порой и пересматривать подзабытые боевички. Некоторые из них только радуют даже с годами. Недавно за много лет пересматривал "Разрушителя". Эталонный образчик.
может успокою, не знаю.✊ Третьи не хуже вторых, по-моему (ой, а Джет Ли в какой части сковородками дрался? любимый момент✊ ). Короче, не так всё плохо. Драмы как таковой нет, зато есть молодая кровь плюс Бандерас, который тут в роли клоуна. Гибсон вполне безумен. В остальном всё на месте, дружба, рок-н-ролл.
пойду налью вискаря и буду слушать Высоцкого..
наш человек!
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