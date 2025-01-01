TrenchЕсли ваши парни хотели драться, почему они просто не поженились?
Stonebanks[после того, как Барни ударил его]Ух ты, ха-ха! Доброе утро. Это ваши ученики? Эй, что случилось с старой командой? Ах да, они сунули нос в чужие миры и получили смертельные ранения. Теперь они — Удалители. Эй, слышите, дети? Запомните — вот чем вы являетесь прямо сейчас.
StonebanksЗачем бы ты меня отпустил? Я распахну твою рубашку на груди и покажу тебе твое сердце. Эй, Барни, почему бы нам с тобой не закончить это? Что скажешь? Давай по‑быстрому: сломай мне позвоночник или я сломаю твой. Знаешь, давай, по‑быстрому.
Stonebanks[Барни продолжает смотреть]Он думает, что я шучу. Я не шучу. Тебе стоит увидеть меня, когда я злюсь. Ты бы очень впечатлён. И очень мёртв. Так что давай, приятель. Всё, что хочешь выговорить? Давай, выкладывай. Я хороший слушатель. Ты собираешься отвезти меня обратно к шайке бывших, устроим вокруг костра расправу. Очень племенно.
Barney Ross[snarls]Когда мы остановимся, я сломаю все кости твоего тела и отправлю остатки в Гаагу.
Stonebanks[laughing]Гаага! Ну да, я f###### достиг большого времени! Я военный преступник!
StonebanksЭто тёмное дело, Барни, не притворяйся, что ты не в нём! Выживут самые жестокие — это правила. Я их не придумывал! Видишь, Барни здесь был рад работать за мелкую плату, как сотрудник. Но быть боссом выгоднее, но это понятие, похоже, ускользнуло от тебя. Плюс у тебя была та надоедливая совесть. Господи, эта штука мешает! Он думает, что он хороший парень!
Stonebanks[angry]О, да ты и есть такой! Ты кого-нибудь сегодня убил, Барни? Взорви что-нибудь s###? А вы, ребята, кого-нибудь убили? Прежде чем все начнут подбирать кирпичи и забрасывать меня камнями в Гаагу. Возможно, стоит проверить ваши руки на кровь. Ах, но я отвлекаюсь — где же я? Да, бизнес идёт полным ходом, верно? Где‑то здесь вертолёт, где‑то ракета, оружие — всё что угодно. И вдруг конкурент — если можно назвать Дядю Сэма конкурентом — нанимает мою собственную команду, Барни и всю шайку, чтобы меня прикончить. Ситуация стала уродливой очень быстро, и многие люди погибли. Три бывших братьев по оружию.
Stonebanks[furious]Три бывших товарища по оружию, наши братья, люди, с которыми мы ели, сражались, проливали кровь — МЕРТВЫ! Он вонзил мне в грудь три пули. Слава богу за бронежилет, даже я подумал, что умер. Потом он исчезает вместе с жертвами, все мертвы, потому что вы не можете держаться подальше от моего дела!
Barney Ross[attacks Stonebanks and aims a gun at his head while Smilee and Thorn restrain him]Заткнись!
StonebanksТрудно быть врагом, когда ты живёшь в собственной голове. Так что ты связываешь меня как животное, отдаёшь на расправу, унижаешь меня, позоришь меня. Теперь, когда наступит время убить тебя — и оно наступит — я не буду использовать оружие, я буду использовать руки, потому что хочу, чтобы ты почувствовал то, что чувствую сейчас. С тех пор, как мы были братьями.
Toll Road[смотрит на новый гаджет Гуннара, похожий на устройство Торна]Что за хрень у тебя на руке?
Barney Ross[Барни готовится спасти молодую команду, когда внезапно появляется Гальго]Как, чёрт побери, ты меня нашёл?
GalgoЯ... люди... люди говорят, я кое-что слышал. У тебя есть миссия, я могу помочь. Меня зовут Гальго. Позволь ввести тебя в курс дела. Я хорош — очень хорош. В войне, знаешь, с памятью. Ничего не боюсь. Хочу стать твоим другом.
StonebanksМне нет, у меня есть дочь. У меня есть чувства. Вообще, когда ЦРУ, я полагаю, что именно на них ты работаешь. ЦРУ, я прав? Спорю, ты даже не знаешь, на кого работаешь. На Барни? Знаешь ли ты, на кого он работает? Он сам знает? Всё слишком запутанно. Вообще, когда ЦРУ нужны были ребята для опасной работы в опасных местах, они звонили нам — сами руки пачкать не хотели. Звонили нам. Да, мы прочистили каждую горячую точку, убрали плохих парней, чтобы хорошие могли прийти и выглядеть героями. Мы убили много. Но спасли ещё больше жизней, чем ты можешь себе представить. Потом, на Капитолийском холме, те, кто не хотел оставлять хвостов, пытались меня похоронить. Я был американцем! Работал на Америку! Был. Они своих же детей съедят. Вывод таков... Никогда не связывайся с правительством. Я избавлю тебя от этой боли. Он никогда не спасёт.
Galgo[спасает Луну из драки, поёт ей серенаду]Тебя зовут Луна, верно? Луна — это, значит, луна. Гипнотическая, загадочная, как и ты сама. Хочешь подержать... мой пистолет?
Galgo[Луна с недоумением берёт пистолет]Вáмонос, чика.
StonebanksНо обычно люди слишком эмоционально относятся к своей собственности. И мне бы не хотелось, чтобы ты случайно или нарочно убил всех моих других клиентов.
TrenchЯ сваливаю из этого бизнеса, и тебе тоже пора.
Barney RossЗнаешь, мне очень сложно это говорить, но когда-то вы были лучшими. Может, и сейчас такими остаетесь. Но ничто не вечно. Как бы больно это ни звучало, мы больше не будущее. К сожалению для нас, мы уже часть прошлого.
Barney RossЕсли честно, если мы продолжим так жить, то для всех нас эта история закончится в яме под землёй, и никому до этого не будет д#лать. Если так мне и суждено уйти — я смирюсь. Для себя. Но то, с чем я не смогу смириться — это утащить вас с собой.
Gunnar Jensen[смотрит на гаджет Торна]Что это? Твоя игрушка, мальчик?
Barney Ross[прекращая ссору между молодыми и старыми Изгоями]Это не случайность, что мы здесь в ловушке! Именно этого он и добивался — чтобы мы разорвали друг друга на куски! Хватит! Мы можем справиться, но только если сделаем это вместе. Если будем работать как команда. Тогда, возможно, мы выберемся отсюда живыми. Ты хочешь, чтобы это сработало? Всё просто.
Barney RossЕсли ты хочешь семейную жизнь — эта работа не для тебя.
LunaСемья бывает разная. Когда моя жизнь висит на волоске, со мной сражается моя семья.
StonebanksБесполезная свора... Если хочешь, чтобы дело сделали как надо...
