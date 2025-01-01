Stonebanks [после того, как Барни ударил его] Ух ты, ха-ха! Доброе утро. Это ваши ученики? Эй, что случилось с старой командой? Ах да, они сунули нос в чужие миры и получили смертельные ранения. Теперь они — Удалители. Эй, слышите, дети? Запомните — вот чем вы являетесь прямо сейчас.

Smilee [к Барни] Хочешь, чтобы я заткнул ему рот?

Stonebanks Говоришь довольно жестко для человека, которого обездвижили — это тебе на руку.

Stonebanks Зачем бы ты меня отпустил? Я распахну твою рубашку на груди и покажу тебе твое сердце. Эй, Барни, почему бы нам с тобой не закончить это? Что скажешь? Давай по‑быстрому: сломай мне позвоночник или я сломаю твой. Знаешь, давай, по‑быстрому.

Stonebanks [Барни продолжает смотреть] Он думает, что я шучу. Я не шучу. Тебе стоит увидеть меня, когда я злюсь. Ты бы очень впечатлён. И очень мёртв. Так что давай, приятель. Всё, что хочешь выговорить? Давай, выкладывай. Я хороший слушатель. Ты собираешься отвезти меня обратно к шайке бывших, устроим вокруг костра расправу. Очень племенно.

Barney Ross [snarls] Когда мы остановимся, я сломаю все кости твоего тела и отправлю остатки в Гаагу.

Stonebanks [laughing] Гаага! Ну да, я f###### достиг большого времени! Я военный преступник!

Barney Ross Продолжай смеяться.

Stonebanks [stops laughing] Думаешь, ты можешь просто выдать меня, как посылку? Мы were close once. See, we started this whole Expendables thing together. See, I got the markers.

Stonebanks [shows his 'Expendable' tattoos] Немного поблекли, но мы поссорились.

Barney Ross Ты ушёл в темноту.

Stonebanks Это тёмное дело, Барни, не притворяйся, что ты не в нём! Выживут самые жестокие — это правила. Я их не придумывал! Видишь, Барни здесь был рад работать за мелкую плату, как сотрудник. Но быть боссом выгоднее, но это понятие, похоже, ускользнуло от тебя. Плюс у тебя была та надоедливая совесть. Господи, эта штука мешает! Он думает, что он хороший парень!

Barney Ross Говори, пока можешь.

Stonebanks Конечно, у тебя совесть, которая делает тебя слабым. Истинный успех — готовность делать то, чего другие люди не делают.

Barney Ross Не все такие больные, как ты.

Stonebanks [angry] О, да ты и есть такой! Ты кого-нибудь сегодня убил, Барни? Взорви что-нибудь s###? А вы, ребята, кого-нибудь убили? Прежде чем все начнут подбирать кирпичи и забрасывать меня камнями в Гаагу. Возможно, стоит проверить ваши руки на кровь. Ах, но я отвлекаюсь — где же я? Да, бизнес идёт полным ходом, верно? Где‑то здесь вертолёт, где‑то ракета, оружие — всё что угодно. И вдруг конкурент — если можно назвать Дядю Сэма конкурентом — нанимает мою собственную команду, Барни и всю шайку, чтобы меня прикончить. Ситуация стала уродливой очень быстро, и многие люди погибли. Три бывших братьев по оружию.

Stonebanks [furious] Три бывших товарища по оружию, наши братья, люди, с которыми мы ели, сражались, проливали кровь — МЕРТВЫ! Он вонзил мне в грудь три пули. Слава богу за бронежилет, даже я подумал, что умер. Потом он исчезает вместе с жертвами, все мертвы, потому что вы не можете держаться подальше от моего дела!

Barney Ross [attacks Stonebanks and aims a gun at his head while Smilee and Thorn restrain him] Заткнись!

Smilee Вот чего он хочет.

Stonebanks [Barney begrudgingly released him] Трудно это понять, не могу поверить, что ты забыл.