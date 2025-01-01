Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Неудержимые 3 Цитаты из фильма Неудержимые 3

Цитаты из фильма Неудержимые 3

Barney Ross Лучше слазь с этого места и садись сзади, Рождество на носу.
Galgo Но же только июнь...
Barney Ross Гальго, слазь с места!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Toll Road Говорят, ты убил больше народу, чем чума!
Doc Вот это да.
Gunnar Jensen Почему тебя зовут «Доктор Смерть»?
Doc Раньше был медиком. Но это было очень давно.
Toll Road Так почему тебя посадили?
Doc Уклонение от налогов.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Trench Доброе утро! К вертолету!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lee Christmas Ты был достаточно глуп, чтобы вляпаться в эту историю! А мы — единственные, кто достаточно сумасшедшие, чтобы вытащить тебя из неё!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Barney Ross [наблюдает, как Луна сражается] Я бы мог это сделать.
Bonaparte Хочешь надеть платье и попробовать?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lee Christmas Так ты любишь ножи, да?
Doc Я — нож перед Рождеством.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Stonebanks Сколько труда в том, чтобы убить десятерых?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Drummer Это всё? Это ваша эвакуационная команда?
Trench В последний момент.
Drummer [смотрит на Йин Ян] Да, очень в последний момент.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Барни Росс [после того, как Смайли совершил безумный трюк] Неужели по лестнице пройти было сложно?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Galgo [кричит] Мне нужна работа! Всё, что я умею — это убивать людей! И я делаю это чертовски хорошо!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Galgo Безумие! Храбро, но безумно!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Yin Yang [о Драммере] А я думал, что Черч — му#ак...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Trench Что ты собираешься делать?
Barney Ross [в ярости] Перезарядиться.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Galgo Кто ты, чёрт возьми?
Trench Я тот, кто только что вытащил тебя из ж...
Galgo Эй!
Galgo [начинает ругаться по-испански] «Здесь никто ничего не говорит, я запутался, сейчас выстрелю в того, в кого не должен!»
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние реплики]
Lee Christmas Выглядишь как гордый, сдвинутый отец.
Barney Ross Можно было и без сдвинутого.
Lee Christmas Это был комплимент.
[Барни и Ли смеются и бьют друг другу кулаки]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[повторяющаяся реплика]
Doc Дзынь-дзынь, дзынь-дзынь...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Trench Если ваши парни хотели драться, почему они просто не поженились?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Stonebanks [после того, как Барни ударил его] Ух ты, ха-ха! Доброе утро. Это ваши ученики? Эй, что случилось с старой командой? Ах да, они сунули нос в чужие миры и получили смертельные ранения. Теперь они — Удалители. Эй, слышите, дети? Запомните — вот чем вы являетесь прямо сейчас.
Smilee [к Барни] Хочешь, чтобы я заткнул ему рот?
Stonebanks Говоришь довольно жестко для человека, которого обездвижили — это тебе на руку.
Smilee Так?
Stonebanks Зачем бы ты меня отпустил? Я распахну твою рубашку на груди и покажу тебе твое сердце. Эй, Барни, почему бы нам с тобой не закончить это? Что скажешь? Давай по‑быстрому: сломай мне позвоночник или я сломаю твой. Знаешь, давай, по‑быстрому.
Stonebanks [Барни продолжает смотреть] Он думает, что я шучу. Я не шучу. Тебе стоит увидеть меня, когда я злюсь. Ты бы очень впечатлён. И очень мёртв. Так что давай, приятель. Всё, что хочешь выговорить? Давай, выкладывай. Я хороший слушатель. Ты собираешься отвезти меня обратно к шайке бывших, устроим вокруг костра расправу. Очень племенно.
Barney Ross [snarls] Когда мы остановимся, я сломаю все кости твоего тела и отправлю остатки в Гаагу.
Stonebanks [laughing] Гаага! Ну да, я f###### достиг большого времени! Я военный преступник!
Barney Ross Продолжай смеяться.
Stonebanks [stops laughing] Думаешь, ты можешь просто выдать меня, как посылку? Мы were close once. See, we started this whole Expendables thing together. See, I got the markers.
Stonebanks [shows his 'Expendable' tattoos] Немного поблекли, но мы поссорились.
Barney Ross Ты ушёл в темноту.
Stonebanks Это тёмное дело, Барни, не притворяйся, что ты не в нём! Выживут самые жестокие — это правила. Я их не придумывал! Видишь, Барни здесь был рад работать за мелкую плату, как сотрудник. Но быть боссом выгоднее, но это понятие, похоже, ускользнуло от тебя. Плюс у тебя была та надоедливая совесть. Господи, эта штука мешает! Он думает, что он хороший парень!
Barney Ross Говори, пока можешь.
Stonebanks Конечно, у тебя совесть, которая делает тебя слабым. Истинный успех — готовность делать то, чего другие люди не делают.
Barney Ross Не все такие больные, как ты.
Stonebanks [angry] О, да ты и есть такой! Ты кого-нибудь сегодня убил, Барни? Взорви что-нибудь s###? А вы, ребята, кого-нибудь убили? Прежде чем все начнут подбирать кирпичи и забрасывать меня камнями в Гаагу. Возможно, стоит проверить ваши руки на кровь. Ах, но я отвлекаюсь — где же я? Да, бизнес идёт полным ходом, верно? Где‑то здесь вертолёт, где‑то ракета, оружие — всё что угодно. И вдруг конкурент — если можно назвать Дядю Сэма конкурентом — нанимает мою собственную команду, Барни и всю шайку, чтобы меня прикончить. Ситуация стала уродливой очень быстро, и многие люди погибли. Три бывших братьев по оружию.
Barney Ross [angry] Заткнись!
Stonebanks [furious] Три бывших товарища по оружию, наши братья, люди, с которыми мы ели, сражались, проливали кровь — МЕРТВЫ! Он вонзил мне в грудь три пули. Слава богу за бронежилет, даже я подумал, что умер. Потом он исчезает вместе с жертвами, все мертвы, потому что вы не можете держаться подальше от моего дела!
Barney Ross [attacks Stonebanks and aims a gun at his head while Smilee and Thorn restrain him] Заткнись!
Stonebanks Делай! Делай!
Smilee Вот чего он хочет.
Stonebanks [Barney begrudgingly released him] Трудно это понять, не могу поверить, что ты забыл.
Barney Ross Что?
Stonebanks Трудно быть врагом, когда ты живёшь в собственной голове. Так что ты связываешь меня как животное, отдаёшь на расправу, унижаешь меня, позоришь меня. Теперь, когда наступит время убить тебя — и оно наступит — я не буду использовать оружие, я буду использовать руки, потому что хочу, чтобы ты почувствовал то, что чувствую сейчас. С тех пор, как мы были братьями.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Toll Road [смотрит на новый гаджет Гуннара, похожий на устройство Торна] Что за хрень у тебя на руке?
Gunnar Jensen Что?
Toll Road Этот компьютер, что ты на запястье надел.
Gunnar Jensen [безэмоционально] Ничего.
Toll Road Это та самая штука, из-за которой ты так грузил того парня?
Gunnar Jensen [смущённо] Нет, она у меня уже некоторое время.
Toll Road Ха!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Barney Ross [Барни готовится спасти молодую команду, когда внезапно появляется Гальго] Как, чёрт побери, ты меня нашёл?
Galgo Я... люди... люди говорят, я кое-что слышал. У тебя есть миссия, я могу помочь. Меня зовут Гальго. Позволь ввести тебя в курс дела. Я хорош — очень хорош. В войне, знаешь, с памятью. Ничего не боюсь. Хочу стать твоим другом.
Barney Ross Мне не нужен друг.
Galgo Да нужен. Всем нужен. Знаешь, у меня нет друзей. Вот почему я знаю. Но помимо проблем с дружбой, мне сейчас нужно что-то делать. Ну... не что попало, а то, для чего я РОДИЛСЯ.
Barney Ross Скорее всего, это поездка в один конец.
Galgo Извините, сэр, но поездка в один конец лучше, чем никакой. А так я и живу сейчас.
Barney Ross [делает паузу] Помоги с ящиком.
Galgo [Барни отворачивается; Гальго радостно танцует. Барни оборачивается; Гальго быстро успокаивается] Сэр.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Барни Росс [Бонапарт управляет самолётом, летя к следующему рекруту] Эй, ты отключил автопилот?
Бонапарт Я к автопилоту не трогался.
Барни Росс [видит, что Бонапарт пьёт] Дай выпивку. Мы сбились с курса?
Бонапарт Где, чёрт возьми, мы? Подожди секундочку.
Бонапарт [смотрит в окно] Это... Большая Медведица? Да, надо разворачиваться.
Барни Росс [сухо] Вау...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Barney Ross Что случилось с Чёрчем?
Drummer Тебе не нужно больше переживать за Чёрча. Он вышел из игры.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Doc Знаешь, я бы с удовольствием с вами оттянулся, парни, но у меня нет своих шм#к.
Doc [Барни передаёт Доктору его набор ножей] Это моё шм#к!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Hale Caesar Пора косить газон!
Hale Caesar [сеет хаос с миниганом]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hale Caesar Давно пора, ребята!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Stonebanks [после того, как Барни выстрелил в Стоунбэнкса] Ты, м#д#к... А как насчёт Гааги?
Barney Ross [стреляет и убивает Стоунбэнкса] Я и есть Гаага.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Stonebanks Эй, Барни! Ты должен был меня прикончить, когда был шанс. Если хочешь детей — приходи и забирай!
[видео с молодым Изгоняемым в плену]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Doc [видит пистолет Цезаря] Что, чёрт возьми, это такое?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Stonebanks [Держит молодых Неудержимых в заложниках] Ну, вы, ребята, выглядите измотанными! Вот что бывает, когда становишься пешками в моральной шахматной партии Барни.
Stonebanks [смотрит на Торна] Этот кажется немного расслабленным.
Stonebanks [солдаты приводят Торна в порядок, пока Стоунбэнкс поворачивается к Луна] Знаешь, мне тебя больше всего жаль.
Luna Мне по#й, что ты чувствуешь.
Stonebanks Мне нет, у меня есть дочь. У меня есть чувства. Вообще, когда ЦРУ, я полагаю, что именно на них ты работаешь. ЦРУ, я прав? Спорю, ты даже не знаешь, на кого работаешь. На Барни? Знаешь ли ты, на кого он работает? Он сам знает? Всё слишком запутанно. Вообще, когда ЦРУ нужны были ребята для опасной работы в опасных местах, они звонили нам — сами руки пачкать не хотели. Звонили нам. Да, мы прочистили каждую горячую точку, убрали плохих парней, чтобы хорошие могли прийти и выглядеть героями. Мы убили много. Но спасли ещё больше жизней, чем ты можешь себе представить. Потом, на Капитолийском холме, те, кто не хотел оставлять хвостов, пытались меня похоронить. Я был американцем! Работал на Америку! Был. Они своих же детей съедят. Вывод таков... Никогда не связывайся с правительством. Я избавлю тебя от этой боли. Он никогда не спасёт.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Galgo [спасает Луну из драки, поёт ей серенаду] Тебя зовут Луна, верно? Луна — это, значит, луна. Гипнотическая, загадочная, как и ты сама. Хочешь подержать... мой пистолет?
Galgo [Луна с недоумением берёт пистолет] Вáмонос, чика.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Barney Ross Рад тебя видеть снова.
Doc Лучше места и не найти.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[повторяющаяся фраза]
Луна Мужики.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Barney Ross Так ты теперь с Тренчем?
Yin Yang Да, он платит мне больше бабок!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Barney Ross Я по тебе соскучился, Рождество.
Lee Christmas Я тоже по тебе, ты чёртов псих.
Barney Ross Можешь не упоминать про психа.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mars [по поводу старой команды Неудержимых] Толпа старых пердунов, которые всё ещё пытаются казаться крутыми.
Lee Christmas Ты молод и туп!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Toll Road У них тут есть парковка с парковщиком?
Gunnar Jensen [взрывает дыру в здании из пушки танка] Да, прямо здесь!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Galgo [увидев, как Луна сражается] Ты не поверишь в это?
Luna [вздыхая] О, Боже!
Galgo Я всё время думал о тебе! Ты знаешь об этом?
Luna Можем уже идти?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Trench Удачной охоты!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Barney Ross Счастливое кольцо на месте!
Lee Christmas Так спокойнее.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Stonebanks [после выстрела в Барни] Давай, вставай. Тебе станет легче.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Barney Ross [видит Стоунбэнкса]
Barney Ross Не может быть...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Barney Ross [в ночном клубе] Где кандидат?
Bonaparte [указывает на Луну] Вот она, в красном платье, собирается порвать этих парней пополам.
Barney Ross [Луна подходит к пьяным дерущимся посетителям] Хозяйка?
Bonaparte Не хозяйка, она вышибала.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Doc [смотрит на молодых Неудержимых] Любитель.
Toll Road Любительские у#лки...
Mars [злой] Кого ты там у#лком назвал, дед?
Toll Road [противостоит ему] Дед скоро тебе горло раздавит.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Drummer Это случилось при моей смене. Ты облажался, и теперь отвечаю я.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Бонапарт [из трейлера] Добро пожаловать в XXI век.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lee Christmas [Christmas и Док метают ножи в дартс, оба попадают в яблочко] Неплохо...
Doc [Нож Дока падает] Оооо... Лучше два из трёх?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Thorn [после отключения охраны] Дамы первыми.
Luna Вперед, Торн.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Drummer [управляет вертолетом на поле боя] Драммер на связи!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Stonebanks О, нам это не нужно, правда?
[выбрасывает пистолет]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Toll Road Чёрт, это круто!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Trench Поторопись. Скучно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Luna Знаешь, если бы ты была на 30 лет моложе...
Barney Ross Я бы тебя боялся.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Trench Берегись ЧОППЕРА!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Doc Много информации.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Thorn [лезет на скалу, смотрит на соседнюю полку] Знаешь что, скажу прямо. Я должен быть НА тебе. Раз, два, тре...
[прыгает, но не хватает полку, спускается на парашюте]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Goran Vata Ты можешь получить доступ
[делая движение грибка]
Goran Vata к ядерному оружию?
Stonebanks Возможно.
[подходя ближе]
Stonebanks Но обычно люди слишком эмоционально относятся к своей собственности. И мне бы не хотелось, чтобы ты случайно или нарочно убил всех моих других клиентов.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Trench Я сваливаю из этого бизнеса, и тебе тоже пора.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Barney Ross Знаешь, мне очень сложно это говорить, но когда-то вы были лучшими. Может, и сейчас такими остаетесь. Но ничто не вечно. Как бы больно это ни звучало, мы больше не будущее. К сожалению для нас, мы уже часть прошлого.
Lee Christmas Ты, э-э, ещё с нами?
Barney Ross Если честно, если мы продолжим так жить, то для всех нас эта история закончится в яме под землёй, и никому до этого не будет д#лать. Если так мне и суждено уйти — я смирюсь. Для себя. Но то, с чем я не смогу смириться — это утащить вас с собой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gunnar Jensen [смотрит на гаджет Торна] Что это? Твоя игрушка, мальчик?
Thorn Хочешь потанцевать, здоровяк?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Barney Ross [прекращая ссору между молодыми и старыми Изгоями] Это не случайность, что мы здесь в ловушке! Именно этого он и добивался — чтобы мы разорвали друг друга на куски! Хватит! Мы можем справиться, но только если сделаем это вместе. Если будем работать как команда. Тогда, возможно, мы выберемся отсюда живыми. Ты хочешь, чтобы это сработало? Всё просто.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Barney Ross Если ты хочешь семейную жизнь — эта работа не для тебя.
Luna Семья бывает разная. Когда моя жизнь висит на волоске, со мной сражается моя семья.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Trench Значит, наши услуги больше не нужны.
[Тренч курит сигару]
Trench Но ты всё равно идиот!
[последнее слово отзывается эхом в ангаре]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Barney Ross А ты, я думал, ты на пенсии.
Trench Солгал.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Doc Ты здесь закончил?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lee Christmas Боже, ты в порядке?
Galgo Не волнуйся. Мне это нравится.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Stonebanks Бесполезная свора... Если хочешь, чтобы дело сделали как надо...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Барни Росс [разрывает ссору между старшими и младшими Неудержимыми] Это не случайность, что мы здесь оказались! Именно этого он и добивался — чтобы мы разорвали друг друга! Хватит! Мы можем выбраться отсюда, но только если будем действовать вместе. Если мы сработаемся как команда, есть шанс выйти живыми.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Barney Ross [разнимает ссору между старшими и младшими Изгоями] Это не случайность, что мы здесь заперты! Он именно этого и добивался — чтобы мы рвали друг друга на части! Но на этом всё заканчивается! Мы можем выбраться, но только если будем действовать вместе. Если мы станем командой, возможно, выживем. Ну что, хотите попробовать? Вот и всё.
Smilee У тебя есть оружие?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Сильвестр Сталлоне
Сильвестр Сталлоне
Sylvester Stallone
Антонио Бандерас
Антонио Бандерас
Antonio Banderas
Рэнди Кутюр
Рэнди Кутюр
Randy Couture
Уэсли Снайпс
Уэсли Снайпс
Wesley Snipes
Дольф Лундгрен
Дольф Лундгрен
Dolph Lundgren
Арнольд Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер
Arnold Schwarzenegger
Джейсон Стэйтем
Джейсон Стэйтем
Jason Statham
Келси Грэммер
Келси Грэммер
Kelsey Grammer
Мэл Гибсон
Мэл Гибсон
Mel Gibson
Харрисон Форд
Харрисон Форд
Harrison Ford
Джет Ли
Джет Ли
Jet Li
Келлан Латс
Келлан Латс
Kellan Lutz
Терри Крюс
Терри Крюс
Terry Crews
Ронда Раузи
Ронда Раузи
Ronda Rousey
Виктор Ортис
Victor Ortiz
Глен Пауэлл
Глен Пауэлл
Glen Powell
Роберт Дави
Роберт Дави
Robert Davi
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Геля
Геля
2025, Россия, комедия
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Она сказала “Да”!
Она сказала “Да”!
2023, США, комедия, драма
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Девушка Миллера
Девушка Миллера
2024, США, комедия, драма
«Хватило первых серий "Невского", чтобы бросить»: в Сети считают, что Васильеву далеко до Колесникову из «Первого отдела»
Искал девочек, а теперь читает проповеди: каким был реальный Мэджик из «Жизни по вызову»
Штирлиц жил в Матрице? Безумная фанатская теория, которая имеет несколько доказательств
Запретил показывать, «похоронил» в архиве: лишь за один свой фильм Михалкову стыдно по сей день — и это не провальные «Утомленные солнцем 2»
Затягивает с первых минут: собрали топ-5 лучших детективов 2025 года — №3 еще не вышел, а уже получил 87% свежести
Зрители больше не ждут Васильева в «Невском»: в 2021 году появился сериал, который все изменил
«Не просто какие-то болванчики»: почему «Невский», «Шеф» и «Первый отдел» популярнее других детективов — объясняет критик
О них будут помнить десятилетиями: современные фильмы, в которых актеры выложились на все 200%
«Слишком имбовые»: в «Уэнсдей» нашли глупый сценарный ляп — похоже на историю с маховиком времени из «Гарри Поттера»
Снова Япония и снова игра: этот свежий фильм с рейтингом 8.0 «зайдет» фанатам «Алисы в Пограничье» — стоит посетить премьеру
Участь страшнее, чем у Джоффри: в 3 сезоне «Дома дракона» Кристона Коля ждет эпичная гибель — в точности как в книгах Мартина
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше