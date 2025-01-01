StavrosРок — это не просто музыка! Это концепция. Это идеология. Образ жизни! — Именно! Образ жизни.
NikosКакой именно образ жизни?
ArgyrisОн не понимает, чувак.
StavrosКогда ты ходишь в эти бары, что ты там делаешь?
NikosЧто я делаю?
StavrosПросто слушаешь музыку.
NikosЯ ещё и танцую.
StavrosЛадно, ты ещё и танцуешь. А знаешь, что мы делали? 1982 год! Концерт Рори Галлахера на стадионе АЕК. Первый концерт после Хунты. И что мы сделали? Мы с ума сошли! Разнесли весь стадион... И колонки! Люди разбегались! На концерте «Полиции» мы тоже сходили с ума... Мы всегда сходили! Мы шли не просто за музыкой! Вот что такое рок!
NikosТвоя мать говорит по-албански.
StavrosДа, но у неё был инсульт.
NikosИ у кого случается инсульт, тот начинает говорить по-албански?