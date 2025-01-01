Nikos Пусти музыку!

Stavros Я не выношу это.

Nikos Это тоже музыка!

Stavros Это не одно и то же!

Nikos Почему нет?

Stavros Рок — это не просто музыка! Это концепция. Это идеология. Образ жизни! — Именно! Образ жизни.

Nikos Какой именно образ жизни?

Argyris Он не понимает, чувак.

Stavros Когда ты ходишь в эти бары, что ты там делаешь?

Nikos Что я делаю?

Stavros Просто слушаешь музыку.

Nikos Я ещё и танцую.