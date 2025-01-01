Меню
Цитаты из фильма Академия Платона

Nikos Пусти музыку!
Stavros Я не выношу это.
Nikos Это тоже музыка!
Stavros Это не одно и то же!
Nikos Почему нет?
Stavros Рок — это не просто музыка! Это концепция. Это идеология. Образ жизни! — Именно! Образ жизни.
Nikos Какой именно образ жизни?
Argyris Он не понимает, чувак.
Stavros Когда ты ходишь в эти бары, что ты там делаешь?
Nikos Что я делаю?
Stavros Просто слушаешь музыку.
Nikos Я ещё и танцую.
Stavros Ладно, ты ещё и танцуешь. А знаешь, что мы делали? 1982 год! Концерт Рори Галлахера на стадионе АЕК. Первый концерт после Хунты. И что мы сделали? Мы с ума сошли! Разнесли весь стадион... И колонки! Люди разбегались! На концерте «Полиции» мы тоже сходили с ума... Мы всегда сходили! Мы шли не просто за музыкой! Вот что такое рок!
Nikos Твоя мать говорит по-албански.
Stavros Да, но у неё был инсульт.
Nikos И у кого случается инсульт, тот начинает говорить по-албански?
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Йоргос Сухес
Антонис Кафедзопулос
Antonis Kafetzopoulos
