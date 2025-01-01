Меню
Фильмы
Открытые окна
Цитаты из фильма Открытые окна
[последние реплики]
Джилл Годдард
Я тоже хотел бы.
Невада
Хотел бы что?
Джилл Годдард
Исчезнуть.
Невада
Конечно. На сколько?
Джилл Годдард
Достаточно надолго.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Саша Грэй
Sasha Grey
Элайджа Вуд
Elijah Wood
