1 Epic Tennis Jesse Pruett, T.J. Hill / T.J. Hill 1:09

2 Summer Break Jesse Pruett, T.J. Hill / T.J. Hill 0:33

3 Shady Nick Anthem Jesse Pruett, T.J. Hill / T.J. Hill 1:19

4 Break In Jesse Pruett, T.J. Hill / T.J. Hill 0:32

5 Hall Talk Jesse Pruett, T.J. Hill / T.J. Hill 1:00

6 Gale's Theme Jesse Pruett, T.J. Hill / T.J. Hill 1:57

7 Bedroom Talk Jesse Pruett, T.J. Hill / T.J. Hill 0:43

8 Mime Show Jesse Pruett, T.J. Hill / T.J. Hill 0:54

9 Pool Talk Jesse Pruett, T.J. Hill / T.J. Hill 1:52

10 Final Tennis Match Jesse Pruett, T.J. Hill / T.J. Hill 2:21

11 In the Classroom Jesse Pruett, T.J. Hill / T.J. Hill 0:20

12 Car Problems Jesse Pruett, T.J. Hill / T.J. Hill 0:47

13 I'm a Lion in Your Bed Tonight Jesse Pruett, T.J. Hill / T.J. Hill 1:26

14 Reach Out and Grab It Jesse Pruett, T.J. Hill / T.J. Hill 0:43

15 Fixin' It Up Breakin' It Down Jesse Pruett, T.J. Hill / T.J. Hill 2:23

16 Father Son Talk Jesse Pruett, T.J. Hill / T.J. Hill 1:06

17 The Higher We Get the Lower We Go Jesse Pruett, T.J. Hill / T.J. Hill 3:47

18 Mother Son Talk Jesse Pruett, T.J. Hill / T.J. Hill 1:27

19 Charles Flashback Jesse Pruett, T.J. Hill / T.J. Hill 1:25

20 Kiss Jesse Pruett, T.J. Hill / T.J. Hill 1:00

21 Frantic Blues Jesse Pruett, T.J. Hill / T.J. Hill 1:30

22 Car Presentation Jesse Pruett, T.J. Hill / T.J. Hill 1:01