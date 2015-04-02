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The Doors: Концерт в Hollywood Bowl (1968)
Отзывы о фильме «The Doors: Концерт в Hollywood Bowl (1968)»
The Doors: Live at the Bowl '68
The Doors: Концерт в Hollywood Bowl (1968)
2012 / США
8.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 8.2
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Сие есть факт!
Джим, наше психоделическое начало.
Посмотрим в кино, там звук то по мощнее будет, вопрос какие кинотеатры это будут показывать....
Я уверен, два три, типа 35мм...
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 13/03/2013 - 15:31:21):
Воздержусь от комментариев до просмотра. Могу лишь сказать, что ощущения зависят для меня, не сколько от качества звука, сколько от состояния моего на тот момент. А это уже как доктор прописал)). Поэтому важна будет атмосфера, окружение, состояние. А DOORS я готов слушать и на мобильнике).
2 апреля 2015, 12:51
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 17/03/2013 - 01:27:34):
Да заслушал я его до дыр уже!!). хочется нового опыта. Ведь если бы меня спросили, выбери трех мертвых музыкантов, на концерт которых ты бы хотел сходить, я бы выбрал так:
а) Doors
б) Nirvana
с) Цой
Я же как бы в этом случае, не настаиваю на своем мнении. Понятное дело что дома я как только его не слушал. Но тут повод группой лиц, поднакидавшись сходить почти на КОНЦЕРТ, хоть и в записи...Я просто схожу на этот долбанный киноконцерт, что бы в очередной раз скинуться на АРТ-кино в РФ.! Что бы и дальше его, экономически целесообразно было показывать нам, ну хоть от части...
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 18/03/2013 - 03:34:21):
Спасибо)✊
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
В очередной раз хочу заметить, что Русские прокатчики, быдло-уроды. Забыли наверное поставить в Москве концерт Doors. Видимо не знают кто это.! Желаю им скорейшего разорения, ибо на место кретинов, всегда придут более молодые кретины....
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
да пи..дец какой то! слов нет.!
2 апреля 2015, 12:51
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Джим, наше психоделическое начало.
Посмотрим в кино, там звук то по мощнее будет, вопрос какие кинотеатры это будут показывать....
Я уверен, два три, типа 35мм...
Воздержусь от комментариев до просмотра. Могу лишь сказать, что ощущения зависят для меня, не сколько от качества звука, сколько от состояния моего на тот момент. А это уже как доктор прописал)). Поэтому важна будет атмосфера, окружение, состояние. А DOORS я готов слушать и на мобильнике).
Да заслушал я его до дыр уже!!). хочется нового опыта. Ведь если бы меня спросили, выбери трех мертвых музыкантов, на концерт которых ты бы хотел сходить, я бы выбрал так:
а) Doors
б) Nirvana
с) Цой
Я же как бы в этом случае, не настаиваю на своем мнении. Понятное дело что дома я как только его не слушал. Но тут повод группой лиц, поднакидавшись сходить почти на КОНЦЕРТ, хоть и в записи...Я просто схожу на этот долбанный киноконцерт, что бы в очередной раз скинуться на АРТ-кино в РФ.! Что бы и дальше его, экономически целесообразно было показывать нам, ну хоть от части...
Спасибо)✊
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