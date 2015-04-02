Наша рецензия

Хотя название романа Джеймса Дэшнера The Maze Runner, выпущенного в 2009-м, и не замедлившей появиться экранизации напрямую отсылает к фильму Blade Runner, в действительности «Бегущий в лабиринте» связан не столько с прозой Филипа Дика или кинематографом Ридли Скотта, сколько с известной трилогией «Куб». The Maze Runner – это такой конструктор, где из хорошо знакомых кубиков складывается хорошо знакомое целое: и внутри лабиринта, ритмически меняющего свою…